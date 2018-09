SONDRIO. TANGENZIALE DI MORBEGNO: SARA’ INAUGURATA IL 29 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 17 settembre 2018 – Sara’ inaugurata il prossimo 29 ottobre

la variante di Morbegno, opera fondamentale per la viabilita’

valtellinese e valchiavennesca e per lo sviluppo del territorio.

La data e’ stata comunicata oggi, al termine della 24esima seduta

del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di programma per la

realizzazione degli interventi di potenziamento e

riqualificazione della viabilita’ di accesso alla Valtellina e

alla Valchiavenna, presieduto dall’assessore regionale agli Enti

locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

28 OTTOBRE BICICLETTATA CON I CITTADINI E 29 INAUGURAZIONE –

“Saranno presenti – ha commentato Sertori – i rappresentanti del

Governo, della Regione e degli Enti locali che hanno permesso di

raggiungere questo straordinario risultato. Domenica 28 ottobre

verra’ consegnata la strada ai cittadini valtellinesi e

valchiavennaschi che hanno concorso a questo importante progetto

con un evento che ci vedra’ percorrerla in bicicletta”.

VERSO UNA NUOVA VIABILITA’ – “Si tratta di un’opera fortemente

voluta dal territorio – ha spiegato Sertori – non solo perche’

velocizza i collegamenti tra la Valtellina, Milano e il resto

del mondo, ma anche perche’ permette di aumentare la sicurezza

stradale, di aiutare il turismo, la mobilita’ e le attivita’

produttive dell’intera provincia di Sondrio. Con il nodo di

Morbegno, che verra’ inaugurato il prossimo mese, con la conferma

dei finanziamenti per la realizzazione della Tangenziale di

Tirano, e con l’auspicio che le Olimpiadi invernali del 2026

verranno ospitate in Valle, nel cui dossier e’ stato tra l’altro

inserito il completamento della Tangenziale di Sondrio, andremo

a sciogliere alcuni nodi nevralgici della viabilita’

valtellinese”.

PARTNER E STRUMENTI UTILI PER IL RISULTATO – “Uno strumento che

si e’ dimostrato efficace per arrivare a questo importante

risultato – ha sottolineato l’assessore Sertori – e’ il Collegio

di vigilanza, un Tavolo che riunisce tutti gli attori coinvolti

per confrontarsi e trovare soluzioni, come avvenuto soprattutto

nelle ultime fasi di completamento della Tangenziale di

Morbegno. Determinante inoltre e’ stato il lavoro e la serieta’ di

Anas, un interlocutore che ci ha aiutato a portare a compimento

questa opera e quello dell’impresa valtellinese Cossi, che ha

realizzato i lavori”.

“Un ringraziamento speciale va al territorio che con

determinazione e caparbieta’ ha capito che questa era un’opera

strategica e, rinunciando a risorse che avrebbero potuto essere

spese per altro, ha concorso alla riuscita dell’opera. Un

ringraziamento particolare al presidente della Provincia di

Sondrio, Luca Della Bitta, per cio’ che ha fatto durante il suo

difficile mandato e a Ugo Parolo che mi ha preceduto alla

Presidenza del Collegio di Vigilanza – ha concluso Sertori –

Portare a termine opere di questo genere e’ una strada ad

ostacoli: la nostra e’ partita dieci anni fa ma ha portato ad un

risultato straordinario”.

Redazione