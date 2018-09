Ceriano – Missione compiuta! Microsatellite da Ceriano verso lo spazio

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 20 settembre 2018 – Con il recupero del microsatellite caduto in un campo in provincia di Brescia, esattamente come previsto, si è conclusa brillantemente la missione del primo lancio verso lo spazio partito da Ceriano Laghetto.

L’evento straordinario si è svolto sabato scorso nell’area verde del Frutteto del Parco per iniziativa di Adaa, associazione per la divulgazione astronomica e astronautica.

Centinaia di persone, tra cui tanti bambini, con gli occhi sgranati hanno seguito le emozionanti fasi della preparazione, della liberazione e dell’ascensione del grande pallone gonfiato ad elio che ha trasportato fino ad un’altezza di oltre 40 km AlSat1, un piccolo cubo metallico contenente apparecchiature elettroniche per misurazioni e trasmissioni radio.

Si tratta di un satellite di classe “Cubesat” che rientra nel progetto di Adaa, ed è sostenuto, tra gli altri anche dal Politecnico di Milano dalla scuola di ingegneria svizzera, oltre che da aziende specializzate. L’impresa di sabato è un passaggio fondamentale in vista del già programmato lancio di un satellite vero e proprio, entro la fine del 2019, da lasciare in orbita attorno alla terra.

“La missione -spiegano i responsabili di Adaa- aveva il duplice scopo di testare la strumentazione di bordo di AlSat1, in vista del lancio nello spazio del prossimo anno a bordo di un razzo vettore, e di misurare alcuni parametri atmosferici che verranno resi disponibili alle università, partner del progetto, per studi dedicati”.

A bordo del congegno c’erano una serie di dispositivi elettronici messi a punto dagli ingegneri del Team Adaa, coordinati dall’ingegnere cerianese Alessandro Barazzetti.

Il congegno ha raggiunto la quota di oltre 40.000 metri (la quota esatta sarà resa nota al Museo della Scienza e della Tecnica, il 28 settembre 2018, durante la conferenza all’Open Night). Lo scopo dell’esperimento è stato quello di testare l’elettronica e il software che verranno poi effettivamente implementati nella versione finale del cubesat.

Per gestire il progetto e l’andamento dell’esperimento, l’associazione allestirà una Ground Station Room Control presso la propria sede.

Il nome AlSat#1 deriva anche dal fatto che il testimonial del progetto è stato l’astronauta Alfred Worden, pilota del modulo di comando della missione Apollo 15.

“Siamo estremamente orgogliosi di avere ospitato a Ceriano Laghetto un evento di così grande importanza scientifica, che ha richiamato l’interesse di moltissimi appassionati ed è stato seguito anche da diverse testate giornalistiche” -commenta il sindaco Dante Cattaneo, che ha assistito personalmente al lancio, insieme al vicesindaco Roberto Crippa e all’assessore alla Cultura, Asha Fusi. “Ancora una volta, grazie alla collaborazione con le associazioni e con le attività presenti sul territorio, Ceriano Laghetto è stata protagonista di una giornata memorabile”.

L’evento si è inserito nell’iniziativa “Il tempo delle mele” che propone fino a metà ottobre la raccolta di mele e pere aperta al pubblico nel frutteto di via Laghetto.

Redazione