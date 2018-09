MATTARELLA IN VISITA ALL’OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA E AL CENTRO MARIA LETIZIA VERGA

(mi-lorenteggio.com) Monza/Mb, 21 settembre 2018 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Monza al Centro Maria Letizia Verga, Clinica pediatrica della fondazione “Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma” (MBBM) e ai laboratori di ricerca della Fondazione Tettamanti.

Mattarella ha incontrato i bambini in cura presso il Centro, le loro famiglie, il personale sanitario e amministrativo e ha visitato il Day Hospital ematologico pediatrico e il laboratorio e centro di ricerca Tettamanti.

Successivamente il Presidente Mattarella ha incontrato il personale sanitario e amministrativo dell’Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza. “Un piacere e un onore per Monza che

il Presidente della Repubblica sia venuto a visitare le nostre

eccellenze. Strutture cosi’ speciali sia perche’ sono molto vicino

a chi soffre, sia perche’ ospitano chi studia e chi lavora nella

grande comunita’ del San Gerardo con tutte le realta’ che gli

ruotano intorno: la Fondazione Maria Letizia Verga, la

Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma, i team

di medici, paramedici, i volontari”.

E’ il commento del vicepresidente di Regione Lombardia e

assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita’, Export e

Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala al termine

della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella alle

strutture ospitate nel plesso dell’Ospedale San Gerardo, in cui

ha sede l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza

(Mb).

Alla visita del Presidente della Repubblica – che ha incontrato

anche i medici e il personale dell’Azienda ospedaliera – erano

presenti anche il presidente di Regione Lombardia Attilio

Fontana e l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, oltre

alle autorita’ del territorio.

“Il ‘San Gerardo’ e’ un punto di fondamentale riferimento per il

territorio non solo provinciale – ha concluso il vicepresidente

Sala – ma anche regionale e nazionale. Questo grande successo,

ancora una volta, e’ determinato non solo dalle infrastrutture ma

da tutto il personale che opera al suo interno”.

“Siamo stati moto orgogliosi di poter

mostrare al presidente Mattarella la nostra eccellenza che e’

fatta di grandi ospedali pubblici come il San Gerardo, ma anche

di realta’ private come la ‘Fondazione e Brianza per il bambino e

la sua mamma’ che, insieme, offrono servizi di qualita’

assoluta”.

Cosi’ l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera

dopo la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella alle

strutture ospitate nel plesso dell’Ospedale San Gerardo, in cui

ha sede l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza

(Mb).

“Questo e’ un modello – ha proseguito l’assessore Gallera – e il

Presidente della Repubblica lo ha verificato di persona,

riconoscendone il valore. Ci ha incoraggiato a proseguire su

questa strada. Mi auguro che quello lombardo possa essere un

esempio per l’intero Paese”.

“Speriamo che la sensibilita’ dimostrata dal Capo dello Stato –

ha concluso l’assessore Gallera – porti il governo nazionale a

mettere la Sanita’ tra le priorita’ della sua azione e quindi

nella prossima Legge di stabilita’”.