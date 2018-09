Buccinasco. Puliamo il mondo al Parco Scarlatti con Capitan Riciclo

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 22 settembre 2018 – “Non temerli, raccoglili”. È questo lo slogan scelto da Legambiente per promuovere l’edizione 2018 di “Puliamo il mondo”, il grande appuntamento di volontariato ambientale diffuso in tutta Italia e nel mondo.

Il Comune di Buccinasco, come ogni anno, è pronto a fare la propria parte insieme al Circolo Legambiente “Il Fontanile”, alle scuole, alle famiglie e a tutti i cittadini che desiderano promuovere la vivibilità e la bellezza dei luoghi in cui vivono attraverso piccoli gesti e azioni di cittadinanza attiva ma anche creare occasioni di integrazione e abbattimento dei muri e delle barriere culturali e sociali, temi a cui è dedicata l’edizione di quest’anno della manifestazione.

A Buccinasco “Puliamo il mondo” si svolgerà al Parco Scarlatti sabato 29 settembre, con ritrovo alle ore 9: “Insieme a Capitan Riciclo – spiega il sindaco Rino Pruiti – i bambini puliranno il parco insieme ai loro genitori e insegnanti, mentre noi adulti ci occuperemo del bordo stradale di via Rovido verso via dei Lavoratori. Invito dunque tutti i cittadini e le associazioni del territorio a partecipare numerosi, sarà anche l’occasione per conoscere il progetto della nuova area ludica che proprio tra qualche settimana sarà realizzata all’interno del Parco e che avrà come tema il Parco degli esploratori, deciso dagli stessi cittadini”.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, la campagna “Puliamo il mondo” è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Redazione