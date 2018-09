PRIA LOMBARDIA. DIESEL EURO 3: UNA DEROGA PER DIRIGENTI, ARBITRI E MEZZI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 settembre 2018 – Presentato il 18 settembre in Consiglio regionale

e’ stato l’emendamento alla mozione sulle ‘Limitazioni alla

circolazione delle auto diesel Euro 3′ di cui e’ stato primo

firmatario il consigliere Andrea Monti.

DEROGHE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AUTO DELLE SOCIETA’ SPORTIVE –

L’emendamento permettera’ la circolazione dei veicoli delle

Associazioni o Societa’ sportive appartenenti a Federazioni

affiliate al Coni o altre Federazioni riconosciute

ufficialmente, o utilizzati da loro iscritti a fronte della

dichiarazione del Presidente indicante luogo e data della

manifestazione sportiva nella quale gli atleti sono direttamente

impegnati. Il provvedimento include anche i veicoli utilizzati

da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione

del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e

data della manifestazione sportiva nella quale e’ direttamente

impegnato.

UNA RISPOSTA ALLE TANTE ISTANZE DEL MONDO SPORIVO – “Dopo

l’approvazione con la delibera di giunta del 2 agosto del piano

per la qualita’ dell’aria (PRIA), dalle tante e diverse realta’

sportive che ho incontrato in questi mesi – ha spiegato Martina

Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – mi

sono giunte numerose istanze per risolvere la problematica sui

mezzi di trasporto. Spesso i veicoli usati dalle societa’

sportive non sono di ultima generazione a causa ristrettezze

economiche in cui operano e senza una deroga alla circolazione

non avrebbero potuto garantire la presenza a gare e competizioni

non solo degli atleti, ma anche di allenatori e tecnici, gia’ dal

prossimo 1 di ottobre”.

DARA’ LA POSSIBILITA’ DI CONTINUARE A OPERARE – “Considerando

che esiste la deroga ai veicoli che trasportano piu’ di tre

persone – ha proseguito l’assessore Cambiaghi – sono tantissimi

i soggetti come i dirigenti, arbitri direttori di gara o

cronometristi, ovvero tutte quelle figure sportive che permetto

il regolare svolgimento delle gare, che viaggiano da soli. Anche

le ammiraglie nelle gare ciclistiche sono un esempio”.

“Ho voluto portare la questione in Consiglio Regionale – ha

concluso l’assessore Cambiaghi – per aprire il dibattito a tutte

le forze politiche. Sono soddisfatta che l’emendamento sia stato

approvato. E’ un’attenzione verso una realta’ consolidata sul

nostro territorio e che opera principalmente per il bene della

nostra societa’”.