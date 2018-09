FORUM ASSAGO. PALLAVOLO, ROSSI: PUBBLICO DI MILANO SEMPRE CALDO, STASERA L’OLANDA, GLI AZZURRI SONO CARICHI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 settembre 2018 – “La nazionale a tratti ha giocato con

un uomo in piu’, il grande pubblico di Milano, facendo vedere un

volley da favola, soprattutto nel primo set. Questo, pero’, non e’

bastato per piegare una Russia cresciuta schiacciata su

schiacciata, tornata conscia dei propri mezzi, dopo un avvio di

torneo deludente”. Cosi’ il sottosegretario alla Presidenza della

Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio

Rossi, ha commentato la prima sconfitta dell’Italia ai Mondiali

maschili di pallavolo, arrivata ieri sera, nella partita

disputata nel palazzetto di Assago, comune della cintura

dell’hinterland meneghino. “La squadra azzurra – ha detto – e’,

comunque, su di giri, la conquista della vetta del girone ha

caricato e dato grande fiducia a tutti i ragazzi”.

ENTUSIASMO A MILLE – Rossi, in tribuna in un Mediolanum Forum

tutto esaurito, ha voluto sottolineare come il risultato

negativo non abbia compromesso la grinta e la determinazione di

Zaytsev e compagni: “Tra i giocatori – ha chiarito – c’e’ grande

entusiasmo in vista delle Final Six di Torino. Da atleta ed ex

campione olimpico posso dire che una sconfitta non fa mai

piacere ma sono sicuro che portera’ momenti di riflessione

positivi, per quello che si e’ visto in campo, per l’atmosfera

che si respira in squadra e per il calore hanno avvertito dai

tifosi, scesi letteralmente in campo al loro fianco, per

spronarli nei momenti piu’ difficili dell’incontro. Aver perso –

ha proseguito il sottosegretario – con il biglietto delle ‘Final

six’ di Torino gia’ in tasca, ha infranto il tabu’ della prima

sconfitta del torneo senza conseguenze sul morale, tanto piu’ che

gli azzurri a tratti hanno mostrato di essere decisamente

superiori a un avversario di grande spessore come la Russia.

Stasera c’e’ l’Olanda, una vittoria di forza sarebbe il segnale

giusto che la squadra guidata da Chicco Blengini e’ rimasta

concentrata e sarebbe uno splendido ringraziamento per un

pubblico meraviglioso”.

CITTA’ OLIMPICA – “Milano e’ una grande citta’ di sport, di

livello Olimpico – ha poi sottolineato Rossi – e

l’organizzazione di questa seconda fase dei Mondiali di

Pallavolo ne ha dato un’ulteriore conferma. Il successo della

macchina organizzativa, l’entusiasmo delle gente intorno agli

azzurri, anche e soprattutto nei momenti difficili, l’attenzione

per i ‘match’ delle altre nazionali e il rispetto per

l’avversario, espresso anche ieri sera nello spirito dei

principi enunciati da Pierre De Coubertin, sono il miglior

biglietto da visita per la citta’, la Lombardia e l’intero Paese,

nella corsa alla conquista dei Giochi Olimpici invernali del

2026”. Poi, sull’incontro di stasera, ha concluso: “Io saro’ con

migliaia di altri tifosi a tifare per loro. l’Olanda e’ alla

nostra portata, sono sicuro che gli azzurri non commetteranno

l’errore di giocare deconcentrati per le finali gia’ conquistate:

scenderanno in campo per far vedere di che tempra sono fatti”.