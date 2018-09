29-30 settembre: Inaugurazione Punto Parco alla Cavetta di Cusago e Festival del Benessere nella Piazza del Castello -FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 25 settembre 2018 – Incantevole area verde di circa 9000 mq di proprietà del Comune di Cusago, ai confini di Milano, la “Cavetta” diventa ora uno dei 27 luoghi di promozione delle iniziative e delle attività del Parco Agricolo Sud Milano, il parco regionale gestito dalla Città metropolitana di Milano che si estende tra la città e i suoi confini sud, est ed ovest includendo ben 61 comuni.

Sarà quindi possibile ottenere presso la Cavetta di Cusago tutte le informazioni sul patrimonio agricolo, ambientale, artistico e storico di cui è ricco il Parco Sud. L’inaugurazione è evento collegato al “Festival del benessere”, che si terrà il giorno successivo nella piazza e nei prati intorno al Castello (vedi comunicato specifico).

L’oasi naturalistica La Cavetta ha un passato illustre: è infatti situata lungo la strada provinciale provinciale 162 nei pressi della cascina Naviglietto a Cusago, proprio nella parte finale di quel Naviglio fatto realizzare nel XV secolo da Filippo Maria Visconti: collegando Cusago al Naviglio Grande all’altezza di Gaggiano, il naviglietto permetteva ai signori di Milano di raggiungere comodamente “per le via d’acqua” il Castello di Cusago, la loro residenza estiva situata a brevissima distanza.

L’inaugurazione alla Cavetta avverrà sabato 29 alle 16 alla presenza di Michela Palestra, Presidente del Parco Agricolo Sud Milano, e di Daniela Pallazzoli, Sindaco di Cusago e Consigliere del Parco Agricolo Sud Milano. La partenza per la cerimonia è fissata alle 15,30 davanti al Castello di Cusago per raggiungere a piedi la Cavetta.

“Sono molto soddisfatta per raggiungimento di un importante obiettivo come quello di avere un Punto Parco a Cusago” afferma il Sindaco Daniela Pallazzoli, “e mi congratulo con l’Associazione Banca del Tempo di Cusago e con i suoi

volontari, che hanno saputo trasformare con il loro impegno costante, durato alcuni anni, quest’area verde in un luogo ampiamente fruibile dal pubblico, dove si potranno organizzare attività e percorsi didattici, eventi e mostre, escursioni in bicicletta”.

E’ della Banca del Tempo infatti il progetto “Natura fuori Classe”, laboratorio di formazione nato nel 2014 per la gestione del verde naturalistico e portato avanti insieme all’Associazione Italia Nostra Onlus – Sezione Milano Nord e il Centro di Riforestazione Urbana – Boscoincittà, con il sostegno del Comune di Cusago. Il progetto si è dato come obiettivo la formazione di un gruppo stabile di volontari che con il tempo possa seguire in modo autonomo la manutenzione di questa splendida area verde.

“Il lavoro svolto è stato intenso” afferma Mariangeles Exposito, responsabile della Banca del Tempo di Cusago. “Abbiamo rimosso installazioni non adatte al luogo, fatta un’attenta pulizia per facilitare e rendere accessibile il passaggio, ricostruito il sentiero perimetrale dell’area umida, messe a dimora nuove piante, realizzato un ponticello in legno sopra la sorgente”.

Ora è anche possibile esplorare con un barchino il lago, le cui sponde sono pure state ricostruite ad opera dei volontari.

Conclude Mariangeles Exposito, architetto di Madrid trasferitosi a Cusago da quasi vent’anni: “Il laboratorio continua a cadenza settimanale, ogni martedì dalle ore 14 alle ore 16, con incontri gratuiti aperti a tutti gli amanti della natura, che possono aggregarsi stabilmente oppure occasionalmente al gruppo attuale di volontari”.

La Cavetta è aperta a gruppi di scolaresche di tutte le età e gruppi di persone che vogliano passare una giornata in un ambiente naturale tipico del paesaggio milanese, per osservare la natura, gli alberi, uccelli come anatre e germani reali, etc. L’area ha una piccola struttura in legno (circa 50 mq) e un portico attrezzato con panchine e tavoli.

Cusago, con il suo antico Castello Visconteo, è parte integrante del Parco Agricolo Sud, istituito dalla Regione Lombardia nel 1990, che racchiude campi agricoli e aree verdi tra i più belli della zona meridionale di Milano.

Nella piazza e sui prati adiacenti al Castello Visconteo di Cusago, domenica 30 settembre per tutta la giornata avrà luogo il Festival del Benessere, una manifestazione dedicata interamente al Benessere e ai corretti stili di vita tramite diverse discipline olistiche. Parteciperanno circa 70 di espositori per presentare: yoga, QI gong, shiatsu, tai-chi, riflessologia, posturometria, musica delle piante…

Sono in programma una quindicina di relazioni specifiche in diverse sedi del centro storico come la Biblioteca, l’Aula consiliare del Comune e Studio Olistico di via Pascoli, e dimostrazioni pratiche di discipline poco conosciute come Quan ki do.

Per tutta la giornata saranno attivi stand di “street food” dove degustare specialità locali e non solo.

A cura della Banca del Tempo di Cusago, con il patrocinio del Comune di Cusago e del Parco Agricolo Sud Milano e l’adesione di Gruppo CAP, Fondazione Veronesi, AVIS e molti altri.

In caso di pioggia l’evento verrà posticipato a domenica 7 ottobre.

Il Festival sarà preceduto sabato 29 dall’inaugurazione dell’oasi naturalistica “La Cavetta” come “Punto Parco” del Parco agricolo Sud Milano.

Alle 15.30 partenza a piedi o in bicicletta dalla poco distante piazza del Castello visconteo; alle 16 ‘taglio del nastro’ alla presenza delle autorità e rinfresco.

Sempre alla Cavetta domenica 30 giornata solidale a favore della casa-famiglia Malaika Children, che ospita in Tanzania bambini e ragazzi in difficoltà; durante il pomeriggio mercato di artigianato tanzaniano, musica e balli.

V. A.