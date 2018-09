Réseau Entreprendre Lombardia (REL) si associa ad AIFI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 settembre 2018: Il Consiglio Direttivo AIFI ha approvato l’associazione di

Réseau Entreprendre Lombardia (REL). REL è una realtà peculiare nel novero

degli attuali membri AIFI. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro con

sede a Milano dal 2015, fondata in Francia da André Mulliez e attiva dal 1986,

che applicando l’esclusivo metodo Réseau Entreprendre, accompagna

gratuitamente gli aspiranti neo-imprenditori nella creazione e nell’avvio della

propria attività, con l’obiettivo di creare posti di lavoro nella Regione

Lombardia. Fondamentali per REL sono i valori della centralità della Persona

dell’aspirante imprenditore, della Gratuità di tutte le attività svolte dagli

associati e della Reciprocità dello scambio tra associati e neo-imprenditori.

“L’attività di REL è complementare a quella svolta da incubatori, acceleratori

e investitori, integrandosi con le varie realtà che operano sul territorio e

creando sinergie nell’ecosistema che pongono le neo imprese al centro –

evidenzia Fabrizio Barini, Presidente di Réseau Entreprendre Lombardia”.

AIFI ha introdotto un nuovo player, REL, tra i soggetti attivi nell’ecosistema

delle startup – connotato dal profilo della gratuità della sua attività – per il quale

facilitare la conoscenza reciproca e la collaborazione con gli investitori di

venture capital.

“Per REL, l’associazione ad AIFI, rappresenta un riconoscimento ufficiale del

proprio operato all’interno del mondo della finanza al servizio delle imprese –

afferma Fabrizio Barini, Presidente di Réseau Entreprendre Lombardia – e

un’opportunità di sviluppare il proprio metodo favorendo la connessione tra i

soci-volontari, i neo-imprenditori e gli investitori in capitale di rischio.”

Redazione