Venerdì taglio del nastro per MEETmeTONIGHT: la scienza in piazza a Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 25 settembre 2018 – Venerdì 28 e sabato 29 settembre a Monza scienza e ricerca saranno alla portata di tutti grazie a MEETmeTONIGHT, la grande iniziativa culturale aperta ai cittadini che l’Università di Milano-Bicocca e il Comune di Monza porteranno in piazza Roma, sotto ai portici dell’Arengario, dalle 10 alle 22.

Venerdì alle 18 si svolgerà l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro da parte di Paolo Cherubini, prorettore vicario dell’Università di Milano-Bicocca, Pier Franco Maffè, assessore all’Istruzione del Comune di Monza, Stefano Polesello, Irsa-Cnr di Brugherio, ed Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque.

Tra i punti di forza della manifestazione, l’apertura alla cittadinanza e il rapporto faccia a faccia con chi della ricerca scientifica ha fatto la sua professione. Come per tutte le edizioni di MEETmeTONIGHT, la partecipazione sarà completamente gratuita, aperta all’intera cittadinanza e con un occhio di riguardo ai più giovani e alle scuole, per cui sono previste attività specifiche.

Per l’occasione saranno allestiti numerosi stand con esperimenti, dimostrazioni scientifiche dal vivo e laboratori interattivi gestiti direttamente dai ricercatori, in cui i visitatori potranno anche essere coinvolti in prima persona, toccando con mano, sperimentando e giocando con i prodotti della scienza e della ricerca. Dalla salute alla realtà virtuale, dalla sicurezza informatica all’economia, dalla robotica educativa all’ecologia delle acque dolci, questi e molti altri sono i temi delle attività che prenderanno vita negli 11 laboratori dell’edizione monzese di MEETmeTONIGHT.

Redazione