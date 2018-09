Cia Lombardia: a ottobre la Campagna nutre la Città fa il pieno di mercati. Quattordici gli appuntamenti in programma

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2018 – Quattordici appuntamenti ad ottobre con La Campagna nutre la Città, la rassegna di mercati agricoli organizzata da Cia Lombardia, Donne in Campo Lombardia e La Spesa in Campagna a Milano e Melegnano.

“Un modo per acquistare prodotti genuini, direttamente da chi li produce e li coltiva, rispettando quindi l’ambiente e favorendo l’economia agricola locale”, affermano gli organizzatori.

Le date del mese sono:

Mercoledì 3 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 17.00

Giovedì 4 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 16.00

Mercoledì 10 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 17.00

Giovedì 11 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00

Sabato 13 ottobre, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Domenica 14 ottobre, Milano Chiesa Rossa, Via San Domenico Savio 3 dalle 9.00 alle 16.00

Mercoledì 17 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 17.00

Giovedì 18 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 16.00

Domenica 21 ottobre, Milano Chiesa Rossa, Via San Domenico Savio 3 dalle 9.00 alle 16.00

Domenica 21 ottobre, Melegnano Piazza della Vittoria, dalle 9.00 alle 18.00

Mercoledì 24 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 17.00

Giovedì 25 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 27 ottobre, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 31 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 17.00

Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi di capra e vaccini, ricotta, latticini, miele e prodotti dell’alveare, confetture, conserve, carne e pollame, uova, frutta e verdura, farine, prodotti da forno, cereali, riso, legumi, piante aromatiche e ornamentali, pane, vino.