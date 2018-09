IMPRESE, MATTINZOLI A LECCO: URGE SEMPLIFICAZIONE E RILANCIAMO BANDI PER I NEGOZI

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 26 settembre 2018 – Quarta tappa del road show

dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia,

Alessandro Mattinzoli che, dopo Cremona, Mantova e Brescia, ha

visitato oggi il territorio di Lecco incontrando le principali

realta’ amministrative e imprenditoriali della provincia.

REGIONE STA CON LE IMPRESE E CON LA GENTE – “Regione Lombardia,

per sua tradizione – ha spiegato l’assessore – non ha mai voglia

di stare nel palazzo, ma ha desiderio di confrontarsi con gli

amministratori locali, con i corpi intermedi, con le

associazioni di categoria, con le imprese. C’e’ proprio la

volonta’ di ascoltare e dialogare per trovare la sintesi alle

esigenze nuove dei territori, guardando alle loro peculiarita’ e

alle loro identita’. Tutto questo per dare risposte concrete

individuando le priorita’”.

MANUTENZIONE STRADE E COLLEGAMENTI CON BERGAMO – All’Ufficio

Territoriale Regionale, l’assessore ha incontrato sindaci e

amministratori locali. “Tre le grandi richieste alla Regione da

parte del territorio – ha spiegato Mattinzoli – a partire dalle

manutenzioni di ponti e strade, perche’ e’ chiaro che la rete

viaria, se non ha l’adeguata manutenzione, rischia di mettere in

crisi il sistema di impresa se non ha i collegamenti rapidi.

Altra richiesta quella dell’interconnessione tra Lecco e

Bergamo: si ritiene infatti che il collegamento con l’aeroporto

di Orio al Serio possa portare un incremento dell’attivita’ del

turismo. Infine la questione che tutti lamentano dal mondo

dell’impresa al mondo dell’amministrazione pubblica della

semplificazione burocratica”.

ATTENZIONE AI PICCOLI – E non e’ mancato anche il richiamo alla

piccola e media impresa “parte portante del tessuto industriale

lecchese”. “C’e’ stata chiesta molta attenzione alle piccole e

medie imprese e a un commercio di vicinato che altrimenti

rischia di desertificare il territorio e creare situazioni di

degrado e di insicurezza sociale”.

BANDI NEGOZI – Nella scaletta della giornata lecchese

Mattinzoli, in questo caso accompagnato dal sottosegretario ai

Grandi Eventi Sportivi Antonio Rossi, ha partecipato alla

consegna dei finanziamenti del bando Sto@: misura varata ad hoc

per le imprese commerciali lombarde. “Un bando questo – ha detto

l’assessore – assolutamente interessante che vede la

collaborazione, la corresponsabilita’ tra il comune capofila dei

distretti del commercio Regione Lombardia e anche il mondo delle

imprese. E qui da Lecco rilancio questo bando informando tutti

gli imprenditori che c’e’ ancora un mese di tempo per partecipare

perche’ le risorse economiche non sono state esaurite”.

SEMPLIFICAZIONE E COLLABORAZIONE PRIMA DI TUTT O- Un lungo

incontro con le categorie economiche, nella sede Camerale di

Lecco, ha chiuso la giornata dell’assessore Mattinzoli nella

provincia lecchese, dove l’assessore ha precisato che “in questo

momento il tema della sburocratizzazione e’ visto dal mondo

produttivo quasi come una priorita’ rispetto perfino al capitolo

della pressione fiscale. E’ ora piu’ che mai opportuno continuare

a lavorare in squadra, facendo sistema con tutti gli attori

protagonisti dello sviluppo economico”.

Redazione