M5S Lombardia. Arrivano anche in Lombardia i cimiteri per gli animali di affezione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2018 – Nella Proposta di Legge “Norme in materia di medicina legale, medicina necroscopica, polizia mortuaria, attività funebre”, discussa ieri 25 settembre in un gruppo di lavoro della Commissione regionale Sanità, è stata assorbita la proposta del M5S Lombardia che consente ai Comuni di individuare delle aree in cui poter inumare il proprio animale d’affezione.

Marco Fumagalli, consigliere del M5S Lombardia, “Oltre all’individuazione di aree idonee a inumare gli animali d’affezione nei Comuni sarà possibile tumulare l’urna contenente le ceneri degli animali nella stessa tomba dei padroni eventualmente venuti a mancare, su disposizione degli eredi.

Insomma si potrà continuare a stare insieme al proprio fido per sempre e ai nostri animali potrà essere garantita una sepoltura dignitosa dopo tanti anni di convivenza. Mi auguro che questa esigenza di molti possa essere ben accettata anche dal Consiglio regionale, che dovrà approvare il provvedimento, e che l’attenzione della Lombardia verso gli animali non sia vivace solo quando si tratta di deroghe alla caccia”.

La proposta del M5S accettata dal tavolo e diventata parte integrante del Progetto di Legge: “il Comune può inoltre autorizzare l’inumazione delle spoglie e delle ceneri degli animali d’affezione, purché vi sia un certificato veterinario che esclude la sussistenza di malattie trasmissibili all’uomo che comportino obbligo di denuncia sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Ai fini del presente capo, per animali d’affezione s’intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia o che possono svolgere attività di aiuto all’uomo.

E’ possibile, dietro richiesta degli interessati al comune di residenza, l’inumazione, previa cremazione, degli animali d’affezione insieme al padrone o nella tomba di famiglia”.

Redazione