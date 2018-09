Rozzano. Il sindaco Barbara Agogliati: “Sul quartiere Aler siamo sempre al fianco dei cittadini. La Regione faccia la sua parte!”.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 26 settembre 2018 – “Siamo preoccupati per il silenzio di Aler di fronte alle istanze che gli abitanti dei quartieri hanno nuovamente portato all’attenzione dell’Azienda Regionale Lombarda. Le questioni aperte riguardano il precario stato di manutenzione degli edifici Aler e degli impianti e conseguentemente il decoro dei quartieri ma anche l’abusivismo e la morosità. Il disagio e l’insicurezza da parte di chi vive nel quartiere sono forti.

Nell’approssimarsi dell’apertura della prossima stagione termica, l’altro tema posto all’attenzione di Aler è ovviamente quello del riscaldamento che sconta anche l’inadeguatezza degli interventi di manutenzione degli immobili da parte dell’azienda regionale, nonostante le risorse di cui avrebbe potuto beneficiare grazie ai Contratti di Quartiere in parte non finiti”.

Il sindaco Barbara Agogliati non usa mezzi termini dopo la riunione che ha visto, venerdì scorso, sedersi attorno ad un tavolo, i rappresentanti del Comune, il Sunia e il Comitato “Tutti insieme” che rappresenta molte delle autogestioni del quartiere Aler di Rozzano.

“Il Comune di Rozzano è e sarà sempre al fianco dei cittadini che chiedono più attenzione per il decoro e la sicurezza degli stabili e che hanno il diritto di vivere in case dignitose” puntualizza Agogliati.

Nella riunione di venerdì, il sindaco ed i rappresentanti degli inquilini hanno deciso di fissare una serie di incontri che si terranno nelle prossime settimane per affrontare, anche dal punto di vista operativo con gli uffici comunali preposti, le problematiche emerse. Ma il tema che più preoccupa in questo momento i cittadini, che non hanno ricevuto rassicurazioni sulle intenzioni di Aler in merito, è quello del riscaldamento degli edifici.

“Il sindacato Sunia e le autogestioni – continua il primo cittadino Agogliati– mi hanno dichiarato la forte preoccupazione per non aver ricevuto rassicurazione da parte di Aler per il superamento delle già note problematiche del riscaldamento e temono che con l’avvio della prossima stagione termica, si dia inizio anche al classico gioco delle responsabilità che non serve certo ad affrontare e risolvere i problemi. L’azienda municipalizzata AMA, attuale gestore del servizio, invece conferma di essere già pronta per la nuova stagione termica”.

“L’amministrazione comunale ed il gestore del servizio di teleriscaldamento, – afferma il sindaco – hanno ben chiaro quali sono le azioni necessarie, per quanto di competenza, per assicurare gli investimenti utili ad un miglior funzionamento del servizio di Teleriscaldamento ma hanno anche la consapevolezza che gli interventi che il Comune può prevedere non potranno mai essere risolutivi in assenza di adeguati investimenti anche da parte di Aler e di Regione Lombardia sugli edifici e le reti di loro proprietà.

Noi – prosegue il sindaco – stiamo facendo la nostra parte ed abbiamo già ricevuto alcune dichiarazioni di interesse, da parte di operatori tra i più importanti del settore, per una nuova gestione del servizio pubblico cittadino di Teleriscaldamento. Prevediamo di ricevere, a breve, una formale proposta progettuale, che non mancheremo di presentare ai Cittadini, e che dovrà essere ovviamente oggetto di gara pubblica, come prevede la legge”.

“Convocheremo a breve un incontro con Regione Lombardia e Aler a cui saranno invitate tutte le autogestioni, oltre al Sunia. Ci aspettiamo che a quel tavolo la Regione Lombardia e Aler arrivino con le risorse per soluzioni concrete”, conclude Agogliati.

