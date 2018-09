TECNOLOGIA,’INVESTING IN LIFE SCIENCES’. ALTITONANTE: MILANO CON AREXPO-MIND SI CANDIDA A CENTRO DI RILEVANZA MONDIALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2018 – “Con Arexpo-Mind il capoluogo lombardo

si candida a diventare un centro di rilevanza mondiale per la

ricerca, l’innovazione e la conoscenza che portera’ benefici,

sviluppo e benessere oltre che alla citta’, anche e soprattutto

all’intera Lombardia e al Paese”.

Lo ha sottolineato oggi il sottosegretario alla Presidenza della

Regione Lombardia con delega alla Rigenerazione e sviluppo area

Expo, Fabio Altitonante, nel corso del suo intervento alla

quarta edizione del ‘Technology Forum – Life Sciences’, dal

titolo ‘Investing in life sciences to compete globally’.

Altitonante ha partecipato su delega del Presidente Attilio

Fontana all’evento a cui hanno preso parte anche il ministro

dell’Educazione, dell’Universita’ e della Ricerca Marco Bussetti

e il sottosegretario del ministero dello Sviluppo Economico

Dario Galli. Il dibattito e’ stato organizzato a Palazzo

Lombardia da The European House Ambrosetti, con lo scopo di

fornire contributi e spunti per lo sviluppo delle scienze della

vita in Italia, grazie alla creazione di un ecosistema

dell’innovazione.

LE DIRETTRICI DI SVILUPPO – “Sono tre i pilastri pubblici e di

interesse pubblico – ha ricordato Altitonante – che si stanno

sviluppando nell’area: lo Human Technopole, l’IRCCS Galeazzi e

il campus dell’Universita’ Statale di Milano. Si tratta di linee

essenziali per l’attrattivita’ complessiva dell’area e per il

successo dell’iniziativa, che vuole rappresentare un polo di

attrazione internazionale nelle scienze della vita, in

continuita’ con il paradigma e lo spirito dell’Expo 2015”.

Il progetto, imperniato sul Parco della Scienza, del Sapere e

dell’Innovazione prevede, ha aggiunto il sottosegretario, “un

contesto ‘living lab’ con approccio innovativo all’attivita’ di

ricerca, la presenza di hub incubatori e di acceleratori di

start-up, in cui lo studio delle scienze della vita rivestira’ un

ruolo primario”.

TRASPORTI E GUIDA AUTONOMA – Mind, con la creazione di un

Science&Technology Park, sara’ quindi un polo di ricerca dove le

innovazioni verranno sperimentate sul campo, portando Milano al

centro delle attenzioni internazionali, in svariati settori, a

cominciare dai trasporti.

“Al riguardo – ha detto Altitonante – giocheranno un ruolo

chiave le connessioni interne, il passaggio verso la mobilita’

‘driverless’, senza autista, e le connessioni esterne, il

rafforzamento del trasporto pubblico locale anche attraverso un

nuovo utilizzo delle passerelle e la previsione di una nuova

stazione del passante ferroviario.

Si prevedono in media 125mila spostamenti al giorno collegati

all’area Expo”. Tutti obiettivi che per essere realizzati

avranno bisogno di “meno burocrazia, incentivi per le start up e

valorizzazione dei progetti di qualita’”.

PIANO STRATEGICO – “Recentemente Regione Lombardia – ha

ricordato Altitonante in merito alle iniziative che riguardano

la sanita’ – ha aperto 3 gare attraverso la formula europea degli

appalti pubblici pre-commerciali, che permettono di creare un

vero e proprio mercato per inventare le terapie di domani. Un

sistema in cui il pubblico condivide rischi e benefici della

ricerca a costi di mercato”.

Iniziative che si inseriscono nel quadro dello sviluppo delle

Scienze della vita, di cui Mind sara’ un polo di attrazione

internazionale. Un progetto che nel complesso portera’ importanti

benefici a livello occupazionale, avvertibili a cominciare dalla

fase di riqualificazione dell’area, con 6.700 posti aggiuntivi

l’anno fra impiegati diretti e dell’indotto, per i primi quattro

anni.

“Milano Innovation District – ha ribadito il sottosegretario –

occupera’ oltre 1 milione di metri quadri e con un piano del

valore di oltre 2 miliardi di euro punta a coinvolgere le

eccellenze lombarde, nazionali e internazionali pubbliche e

private, in attivita’ di sviluppo della ricerca scientifica e

dell’innovazione tecnologica che catalizzeranno anche

l’economia. Sara’ in grado, infatti, di attrarre investimenti e

generare ritorni economici per tutto il territorio, attraverso

funzioni scientifiche, ricreative, culturali, sportive,

residenziali, produttive e terziarie”.

