TURISMO, MAGONI: VARESE, UN MUSEO A CIELO APERTO

(mi-lorenteggio.com) Varese, 26 settembre 2018 – Valorizzarne le bellezze cosi’ da farla

conoscere e apprezzare ulteriormente. Questo l’obiettivo della

visita istituzionale dell’assessore regionale al Turismo,

Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, in provincia di

Varese.

TERRITORIO CON 4 SITI UNESCO – “Un territorio dalla notevole

attrattivita’ turistica, con ben quattro siti Unesco e che sta

facendo registrare numeri importanti in termini di arrivi e

presenze. Una realta’ – ha detto – che merita di essere

valorizzata e conosciuta ulteriormente: l’impegno di Regione

Lombardia sara’ esaltare le bellezze di Varese, vero e proprio

‘Museo a cielo aperto’, con politiche dedicate allo sviluppo

turistico dei piccoli territori, che fanno da cornice a questi

luoghi incantevoli”.

LE TAPPE – Durante il ‘tour’, Magoni ha incontrato sindaci,

amministratori locali, rappresentanti di associazioni del

territorio e visitato il Sacro Monte e il Museo civico dei

Fossili a Besano, siti patrimonio dell’Unesco. Tra le altre

tappe Palazzo Verbania a Luino e la visita all’Eremo di Santa

Caterina del Sasso, sul Lago Maggiore. Una giornata intensa e

ricca di appuntamenti, concordata con il consigliere regionale

Giacomo Cosentino. A Luino, il sindaco Andrea Pellicini fara’ da

capofila per dar vita ad una proposta mirata sullo sviluppo

turistico del Verbano.

IL SACRO MONTE – “Luoghi di grande interesse artistico,

culturale e storico. Penso al Sacro Monte – ha aggiunto Magoni –

sito sul quale il presidente Attilio Fontana aveva investito

molto per un suo deciso rilancio quando era primo cittadino di

Varese. Un impegno che faccio mio e che estendo a tutti i siti

fantastici di questa provincia unica: una promozione turistica

che passa anche dalla qualita’ dei servizi proposti e dalle

infrastrutture, grazie alla presenza di un aeroporto, Malpensa,

che permette ai visitatori di essere gia’ a contatto diretto con

il territorio. In tal senso, ho trovato grande disponibilita’ da

parte degli amministratori locali, un senso di ‘squadra’ e

volonta’ comune nel promuovere il territorio”.

L’OTTIMA SALUTE DEL TURISMO DI VARESE – Una realta’, quella di

Varese, che gode di ottima salute da un punto di vista

turistico: nel periodo tra il 2013 e il 2017, gli arrivi nel

territorio provinciale sono cresciuti di oltre 355 mila turisti,

arrivando a 1.432.502 unita’, il 61% dei quali stranieri; le

presenze sono aumentante addirittura di 510 mila pernottamenti,

il 27% in piu’ nel periodo considerato. Un trend positivo

confermato anche nel capoluogo: a Varese le presenze sono

passate da 228.742 nel 2013 a 270.724 nel 2017, con una crescita

del 18%, In generale, e’ stato il turismo italiano a incidere

positivamente, essendo cresciuto in misura maggiore nell’intero periodo (+23%) rispetto a quello estero (+14%).

L’OFFERTA SPORTIVA – “L’offerta sportiva – ha concluso

l’assessore regionale – diventa un importante volano per

l’attrattivita’ turistica dei laghi. Infatti sono molti gli

eventi e le competizioni che creano un significativo indotto al

territorio. Il lago di Varese e’ un punto di ritrovo per diverse

squadre nazionali che vengono ad allenarsi su queste acque”.

Redazione