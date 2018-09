SPORT MONTAGNA: APERTE LE ISCRIZIONI PER ESCURSIONI E ARRAMPICATE GRATUITE

Milano, 27 set) Dopo il grande successo degli anni

scorsi, si rinnova anche nell’autunno 2018 l’appuntamento con le

arrampicate e le escursioni gratuite con le guide alpine e gli

accompagnatori di media montagna della Lombardia.

Due le giornate dedicate alle prove di arrampicata in 6 distinte

falesie e 8 le escursioni previste, ciascuna in una valle

diversa della nostra regione.

Oltre alle lezioni pratiche, i professionisti della montagna

forniranno ai partecipanti alcuni supporti tecnico-didattici,

utili all’avvicinamento o all’approfondimento di ciascuna

attivita’.

L’iniziativa e’ promossa dall’assessorato allo Sport e Giovani di

Regione Lombardia Martina Cambiaghi e dal Collegio regionale

guide alpine Lombardia con l’obiettivo di diffondere un corretto

approccio all’arrampicata in falesia e all’escursionismo in

montagna e di far conoscere la professione delle guide alpine e

degli accompagnatori di media montagna. Si tratta di attivita’ di

formazione per la prevenzione degli incidenti e per fruire al

meglio del patrimonio comune delle montagne lombarde.

“Torna un appuntamento molto atteso per la stagione autunnale

dedicato a tutti gli appassionati dell’arrampicata – spiega

Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione

Lombardia -. Ringrazio le guide alpine per il loro prezioso

lavoro sul territorio, perche’ con queste iniziative sono gli

ambasciatori del territorio Lombardo per il turismo, lo sport e

la conoscenza delle bellezze naturali ed enogastronomiche della

nostra Regione”.

“Siamo felici di rinnovare anche quest’anno l’appuntamento con

le giornate aperte al pubblico – dice Fabrizio Pina, presidente

del Collegio regionale guide alpine Lombardia -, una bella

iniziativa realizzata grazie a Regione Lombardia che raccoglie

sempre una grande adesione di pubblico. Le novita’ di questa

edizione 2018 saranno i supporti tecnico-didattici su

arrampicata e su escursionismo che metteremo a disposizione di

tutti gli interessati”.

Le giornate dedicate all’escursionismo

saranno sabato 13 e domenica 14 ottobre, domenica 21 ottobre e

infine sabato 27 e domenica 28 ottobre. Lo scopo e’ quello di

approfondire la conoscenza dell’ambiente montano lombardo,

evidenziandone le peculiarita’: i paesaggi unici, la storia e

l’evoluzione delle popolazioni alpine, la fauna, gli ambienti

forestali e botanici, con un occhio di riguardo al corretto

approccio nei confronti dell’ambiente naturale e alla sicurezza.

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI – Sono otto le escursioni distribuite

in 5 giornate di ottobre:

– 13 ottobre, Savogno e Dasile(SO); Diga del Gleno (BG)

– 14 ottobre, Rifugio Bietti (LC); Il percorso nella roccia

Valsolda (CO)

– 21 ottobre, Corna Trentapassi(BS; Monte Lesima(PV)

– 27 ottobre, Monte Pravello (VA)

– 28 ottobre, La Pietra Pendula (CO)

ARRAMPICATA-Le giornate dedicate alle prove gratuite di

arrampicata saranno due: domenica 21 ottobre e sabato 27

ottobre. Gli argomenti delle lezioni saranno la tecnica di

arrampicata e le tecniche di sicurezza. L’obiettivo e’ anche

quello di far riflettere sul fatto che, anche in un ambiente ben

attrezzato come una falesia, gli utilizzatori sono responsabili

della propria protezione, che non puo’ mai essere demandata e

devono, quindi, conoscere tutte le tecniche necessarie per un

utilizzo corretto delle attrezzature. Le guide alpine e gli

aspiranti guide forniranno a coloro che ne fossero sprovvisti

tutti i materiali necessari alla scalata: scarpette, imbragatura

e casco. La giornata comincera’ in ogni falesia alle ore 9 e si

chiudera’ alle 17. Possono partecipare anche i minori di eta’

superiore ai 10 anni, purche’ accompagnati da un genitore o da un

tutore legale.

SEI FALESIE – le arrampicate si svolgeranno su sei diverse

falesie della Lombardia: Sasso di Remenno (SO; Galbiate)

(LC);Introbio (LC); Sasso d’Erba (CO); Cividate Camuno(BS);

Corna Rossa di Lantana (BG).

PER ISCRIVERSI – Le giornate sono gratuite e aperte a tutti,

principianti e non. Per aderire all’iniziativa e’ necessario

iscriversi inviando email alla segreteria del Collegio Lombardo

all’indirizzo segreteria@guidealpine.lombardia.it, indicando

attivita’ prescelta (arrampicata o escursionismo), nome, cognome

ed eta’ del partecipante, numero di scarpe e falesia scelta nel

caso dell’arrampicata, oppure luogo della camminata nel caso

dell’escursione. La segreteria inviera’ risposta di ricevuta

iscrizione e fornira’ dettagli circa il luogo del ritrovo. Sara’

possibile iscriversi fino al raggiungimento del numero massimo

di partecipanti per ogni attivita’.