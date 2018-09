Corsico – La giornata della solidarietà, sfilata di auto d’epoca e pompieropoli

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 28 settembre 2018 – Sabato 29 settembre dalle ore 10 in piazza Europa si svolgerà la “Giornata della solidarietà”, organizzata dall’organizzazione di volontariato “La Speranza” con il patrocinio del Comune.

Nel corso della giornata sono previsti per i bambini intrattenimenti e giochi, visite ai fontanili, l’iniziativa “Puliamo il mondo”, attività psicomotorie, truccabimbi e letture, e per gli adulti un eco-laboratorio, dimostrazioni e informazioni su primo soccorso (con misurazioni dei parametri vitali) e protezione civile, occasioni di riflessione e libri.

Inoltre, alle ore 12.30, si terrà un pranzo a base di pizzoccheri e formaggi valtellinesi e alle ore 16.30 verrà presentato per la benedizione e inaugurato il nuovo furgone de “La Speranza”. In serata, street food e musica fino alle ore 22.

Domenica 30 settembre, in piazza Primo Maggio per tutto il giorno si svolgerà l’iniziativa “Pompieropoli”. “È la prima volta che a Corsico – spiega il sindaco Filippo Errante – i bambini possono apprendere sotto forma di gioco quali sono i fondamentali compiti dei Vigili dei Fuoco. Assisteranno infatti a dimostrazioni e sperimenteranno personalmente alcune attività, come lo spegnimento di un piccolo e circoscritto incendio”. Nel corso della giornata, i piccoli potranno anche partecipare a un test di educazione stradale proposto dalla Polizia locale corsichese.

Sempre domenica, inoltre, si terrà una sfilata di auto d’epoca, con ritrovo alle ore 9.30 in via Curiel e arrivo nel centro storico.

