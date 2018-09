INAUGURATO A BUSTO ARSIZIO (VA) IL ‘WORLD SPORT TOURISM SHOW’

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio/Va, 28 settembre 2018 – “Da sportiva e rappresentante

delle istituzioni posso affermare che sport e turismo sono

ambiti determinanti di inclusione sociale e devono contribuire

in maniera strategica a far si’ che l’accessibilita’ diventi la

normalita’. Se non lo capiamo, saremo per sempre perdenti”.

Cosi’ Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, marketing

territoriale e Moda, iei alla cerimonia di inaugurazione di “World

Tourism Show 2018”, la fiera del turismo sportivo e accessibile.

L’assessore regionale, dopo il taglio del nastro dell’evento in

programma a Malpensa Fiere dal 27 al 30 settembre, ha

partecipato al convegno “Wonderful wonderful Lombardia, i numeri

del turismo sportivo”.

OGGI GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO – “Non si poteva scegliere

giornata migliore per questa manifestazione – ha detto Lara

Magoni -; oggi, infatti, 27 settembre, si festeggia la Giornata

Mondiale del Turismo, che si celebra a Budapest. Il turismo

sportivo a livello nazionale produce un giro d’affari pari a 6,3

miliardi di euro con 10 milioni di viaggi e una spesa di oltre

1,5 miliardi. In Italia le regioni piu’ incentrate sul settore

sono il Trentino Alto Adige, la Lombardia e l’Emilia Romagna.

Siamo sul podio e possiamo migliorare ulteriormente”.

BINOMIO TURISMO E SPORT – Un binomio, quello tra turismo e

sport, che coinvolge anche la questione “accessibilita’”: “Lo

sport ha il dovere etico e morale di farci sentire tutti uguali

– ha detto Lara Magoni -. Nella scorsa legislatura ho portato in

Consiglio Regionale una battaglia di civilta’ e di forte spirito

civico, vale a dire il riconoscimento della disabilita’

nell’insegnamento sportivo. E tra le mie priorita’ come assessore

regionale vi sara’ l’impegno proprio per far si’ che le splendide

localita’ lombarde, dai laghi alle montagne sino alle citta’

d’arte possano essere godute da tutti, senza limiti di

accessibilita’”.

INVESTIMENTO NELLA DIGNITA’ DELLA NORMALITA’ – “Regione

Lombardia – ha detto – investira’ nella dignita’ della normalita’,

per tutti, ed e’ simbolico che questa fiera si svolga proprio in

concomitanza con la giornata nazionale dello sport paralimpico:

sono proprio gli atleti paralimpici i veri ambasciatori dello

sport, gli unici che possono dimostrare che non esiste la

disabilita’ ma abilita’ diverse”.

SERVE ACCESSIBILITA’- “Eppure sussistono ancora degli ostacoli

mentali che non permettono di comprendere in pieno le

opportunita’ che puo’ offrire un settore in grande espansione,

come ha spiegato Lara Magoni: “Spesso l’accessibilita’,

progettare strutture turistiche per tutti, viene considerato

solo un costo. Un grave errore, in quanto si tratta di una vera

e propria occasione da cogliere, un volano formidabile per

l’economia e l’indotto”.

NON E’ SETTORE DI NICCHIA – “Considerando l’attuale situazione

europea, la domanda potenziale di turismo accessibile e’ stimata

in circa 127,5 milioni di persone (46 milioni con una qualche

forma di disabilita’, piu’ circa 81 milioni di persone over 65).

Numeri che smentiscono in parte l’immaginario collettivo secondo

cui stiamo parlando di un settore di nicchia, visto che

interessa circa il 17% della popolazione europea. “Il turismo

accessibile – ha quindi concluso Lara Magoni – non deve essere

piu’ considerato come un fattore esclusivo, solamente per alcune

persone, ma appunto inclusivo”.

Redazione