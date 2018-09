Stop vandalismo, il Municipio 4 toglie i graffiti dal suo parco Oreste del Buono

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2018 – “Milano è devastata da ‘graffiti’ e ‘tag’ che deturpano muri e arredo urbano. Di fronte all’inerzia di qualcuno, ci stiamo organizzando insieme a cittadini e associazioni per fare da soli e riportare i nostri spazi collettivi alla bellezza originaria. Domenica a partire dalle 16.30 saremo al parco Oreste del Buono (zona viale Campania) insieme all’associazione ‘Retake’, ai comitati e a gruppi informali di cittadini come le mitiche ‘Mamme Wow'”. Lo annuncia il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi. “Abbiamo già sperimentato questi eventi di ‘pulizia civica’ durante l’estate. Hanno funzionato e li riproponiamo, ampliando il progetto. Con l’amministrazione centrale, stiamo inoltre studiando un ‘patto di collaborazione’, per consentire all’allenza stabilita fra Municipio, cittadini e associazioni, di poter operare direttamente e in maniera più agile, su aree come appunto il Parco Oreste del Buono. Siamo intenzionati – assicura Bassi – a trasformare questo piccolo polmone verde in un gioiellino che sia un modello per tutta la città”.

Redazione