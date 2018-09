LODI. LE FORME DEL GUSTO, ROLFI: REGIONE IN CAMPO PER VALORIZZARE INIZIATIVE AGROALIMENTARI

Lodi, 29 settembre 2018 – “In questi anni la Regione Lombardia sara’

attiva per organizzare, valorizzare e promuovere iniziative

volte a far conoscere le eccellenze agroalimentari del nostro

territorio. Vogliamo dialogare con le associazioni di categoria

e gli altri enti istituzionali per fare rete e fare in modo che

nessuna energia vada sprecata. Le sfide che dobbiamo affrontare

in un mercato globalizzato sono difficili e solo se puntiamo su

una seria azione comune possiamo vincerle”. Lo ha detto

l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi

verdi Fabio Rolfi, intervenuto questa mattina a Lodi alla

manifestazione Forme del Gusto. Erano presenti anche il sindaco,

Sara Casanova e l’assessore regionale Pietro Foroni.

“C’e’ tanto lavoro da fare, ma ho ben chiari gli obiettivi su cui

la Regione si vuole concentrare: piu’ visibilita’ per le nostre

DOP nella grande distribuzione, stop ai similari e bandi PSR

solo per chi lavora il latte italiano. La distintivita’ – ha

concluso Rolfi – e la qualita’ dei prodotti lombardi saranno le

nostre carte vincenti”.

Redazione