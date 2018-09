Monza, agriaperitivo e cibo a km zero per il nuovo farmers’ market Coldiretti

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 settembre 2018 – Dal riso alla carne, dall’ortofrutta alle farine e al pane: lunedì 1 ottobre 2018 apre in via Cimabue, angolo via Buonarroti, il nuovo farmers’ market di Campagna Amica di Monza. L’appuntamento è dalle ore 8 alle ore 12.30, mentre alle ore 10 si terrà la cerimonia del taglio del nastro ufficiale alla presenza delle istituzioni locali. Seguirà un agriaperitivo offerto ai presenti dagli stessi produttori del mercato e dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza.

Ogni lunedì mattina – precisa la Coldiretti interprovinciale – i consumatori troveranno in via Cimabue una decina di espositori, tutti con prodotti stagionali provenienti dal territorio locale e dal resto della regione, come il vino, i formaggi e l’olio. Il mercato di via Cimabue – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – si aggiunge agli altri farmers’ market di Campagna Amica già attivi nel capoluogo brianzolo il martedì dalle 8 alle 12.30 in via della Birona, il mercoledì mattina in viale Libertà e il giovedì mattina in via Romagna.

Redazione