-NOTTE DEI RICERCATORI, BOLOGNINI: ‘VIAGGIO’ FRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’

Castellanza/Va, 29 settembre 2018 – L’assessore regionale alle

Politiche Sociali, abitative e Disabilita’, Stefano Bolognini, ha

partecipato alla serata organizzata dall’Universita’ Carlo

Cattaneo LIUC, che ha aderito al progetto la Notte Europea dei

Ricercatori Meet Me Tonight promosso dalla Commissione Europea

per incentivare la diffusione della cultura scientifica.

“Ringrazio il rettore Federico Visconti e il presidente Michele

Graglia – ha detto – per avermi invitato a sperimentare il

paradigma dell’industria 4.0 vissuta in forma esperienziale

attraverso il contesto di una fabbrica simulata, progettata

secondo le logiche lean oltre ad uno spazio dedicato alla

sostenibilita’.

LOMBARDIA TRAINO ECONOMICO – “La nostra regione – ha continuato

Bolognini- svolge un ruolo trainante in termini di azione,

stimolo e crescita dell’economia, della societa’ e della cultura

perche’ caratterizzata da tradizione imprenditoriale con elevata

propensione all’innovazione. Un primato di sturt-up innovative

ad alto valore tecnologico incentivato da un contesto sociale e

culturale favorevole per chi vuole fare impresa e adatto a

costruire risposte puntuali e personalizzate per uno spettro di

nuovi bisogni emergenti che necessitano di supporto e

valorizzazione. Oggi la tecnologia e’ cio’ che puo’ fare la

differenza nella vita delle persone: basti pensare al self

driving, alla medicina personalizzata grazie alla genomica,

l’agricoltura di precisione, l’intelligenza artificiale o

ancora la blockchain. La stessa pubblica amministrazione deve

tenere il passo rispetto a questa trasformazione nel ripensare

alle policy pubbliche, alla luce della digitalizzazione e delle

nuove tecnologie”.

