PATRONO POLIZIA. FONTANA: GRATI AGLI AGENTI CHE OGNI GIORNO GARANTISCONO SICUREZZA

BOLOGNINI: MINISTRO SALVINI HA GARANTITO POTENZIAMENTO QUESTURE

(Lnews – Milano, 29 set) “Dobbiamo essere grati agli agenti

della Polizia di Stato che ogni giorno mettono a rischio la

proprio vita per garantire l’incolumita’ della nostra. Come

presidente della Regione Lombardia ho voluto essere al loro

fianco per rivolgere il ringraziamento di tutti i lombardi”. Lo

ha detto Attilio Fontana, in occasione della Santa Messa

celebrata Basilica di Sant’Ambrogio per celebrare San Michele

Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Alla celebrazione era

presente anche l’assessore regionale alle Politiche sociali,

Abitative e Disabilita’, Stefano Bolognini che, nel ribadire

“quanto prezioso sia il lavoro delle donne e degli uomini della

Polizia”, ha “condiviso pienamente” le parole del ministro

dell’Interno, Matteo Salvini, che oggi ha confermato la volonta’

di voler potenziare tutte le questure d’Italia rafforzando il

personale delle stesse.

