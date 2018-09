SICUREZZA. OSPEDALE SAN CARLO – ALTITONANTE: “NOI NON LASCIAMO SOLI I CITTADINI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2018 – “Oggi è l’inizio di un percorso”. Ha commentato così Fabio Altitonante, coordinatore di Forza Italia a Milano e Sottosegretario in Regione Lombardia, la manifestazione organizzata dal centrodestra contro il degrado e l’insicurezza davanti all’ospedale San Carlo di Milano. “Il Sindaco Sala ha detto che ha l’ossessione per le periferie, ma le ha abbandonate. L’unico grande intervento per riqualificare i nostri quartieri è quello di Lorenteggio, che abbiamo finanziato noi come Regione Lombardia.

Il Pd è amico dei rom, tollera i campi nomadi abusivi, vuole aprire nuove moschee, sanando quelle irregolari.

Noi lavoriamo per i cittadini, per i milanesi, per chi fa sacrifici, lavora, rispetta le regole. Per questo abbiamo appena approvato in Regione una proposta, che ho presentato in Consiglio, per impedire alla Giunta Pd che governa Milano di regolarizzare le moschee abusive.

Ora andiamo avanti, al fianco dei cittadini, per riportare la sicurezza nei nostri quartieri”.

Redazione