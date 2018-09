Abbiategrasso. Arbitro picchiato per una punizione, intervengono i Carabinieri

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 30 settembre 2018 – Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17.30, nel campo sportivo di via Dante Alighieri, mentre era in corso una partita di un campionato provinciale di terza categoria tra la A.S.D. Virtus Abbiatense e il Cesano Boscone, l’arbitro è stato preso a pugni da un calciatore del Cesano, adiratosi per una espulsione di un suo compagno, dopo una punizione.

Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato l’arbitro in codice verde all’Ospedale di Abbiategrasso.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri dei Abbiategrasso, che hanno identificato il calciatore, un 20enne di origine magrebine, regolare, con precedenti, mentre la partita è stata sospesa.

V. A.