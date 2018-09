BIBLIOTECA DI BAGGIO. AL VIA I LAVORI PER UNA NUOVA SALA POLIFUNZIONALE A DISPOSIZIONE DEL QUARTIERE

Da domenica 21 ottobre, e fino alla fine dei lavori, attivo un servizio bibliotecario sostitutivo al primo piano della Casa delle Associazioni in piazza Stovani 3

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2018 – Incominciano ai primi di ottobre i lavori per la realizzazione della nuova Sala Polifunzionale della Biblioteca di Baggio, in via Pistoia 10.

La nuova sala avvia in concreto la realizzazione del progetto “La biblioteca mette le ali”, un percorso partecipato con i cittadini, avviato nell’ottobre del 2011 per offrire al quartiere nuovi spazi di accesso ad attività culturali, ricreative e formative e rendere la biblioteca sempre più luogo condiviso di conoscenza e di aggregazione sociale, fucina di sviluppo di socialità e di nuove espressioni creative in cui siano direttamente i cittadini, i fruitori, ad essere i protagonisti attivi.

Caratterizzata da ampie vetrate continue, tali da garantire una costante illuminazione naturale e la veduta diretta sul parco, la nuova sala si configurerà come uno spazio accogliente che predispone all’interattività e allo scambio di esperienze, un luogo di apprendimento attivo e di creazione condivisa.

Durante gli orari di apertura del servizio bibliotecario, oltre ad ospitare corsi organizzati dalla biblioteca nell’ambito del progetto “Information Literacy: biblioteca spazio di apprendimento per tutti”, la nuova sala sarà dedicata specificatamente al pubblico dei giovani adulti: un luogo pensato per loro, accessibile e inclusivo, attrezzato non solo per leggere (con una selezione attrattiva di proposte editoriali e multimediali), ma anche per fare musica (grazie a una Digital Audio Workstation per registrare e produrre musica, un pianoforte digitale, una batteria elettronica), per giocare (dotato di Gaming Zone come quelle già attive in altre sedi del Sistema Bibliotecario) o semplicemente per “fare” (nel Digital Lab attrezzato con la stampante 3D).

Dotata di un ingresso separato, la sala potrà essere utilizzata in autonomia dal quartiere prevalentemente come spazio per eventi, spettacoli e attività culturali. L’autogestione da parte dei cittadini volontari, singoli o associati, sarà regolata dal “Patto collaborativo”, lo strumento con il quale il Sistema Bibliotecario concorderà con i cittadini tutto ciò che è necessario ai fini della gestione in autonomia dello spazio e della programmazione culturale, in linea con le politiche di indirizzo dell’Amministrazione Comunale in tema di partecipazione della cittadinanza attiva al governo della città e al miglioramento della qualità della vita nei quartieri.

I lavori, che proseguiranno per sei mesi, hanno anche lo scopo di rendere la biblioteca più sicura, adeguandola a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione degli incendi.

Domenica 21 ottobre, in occasione della tradizionale Sagra di Baggio, la biblioteca inaugurerà un servizio bibliotecario sostitutivo al primo piano della Casa delle Associazioni in piazza Stovani 3, che rimarrà attivo per tutta la durata dei lavori.

Il Servizio Bibliotecario sostitutivo osserverà i seguenti orari:

lunedì > 14.30-19.00

da martedì a venerdì > 9.00-12.30 /14.30-19.00

sabato 9.00-13.00

e offrirà i seguenti servizi: iscrizione, consulenza bibliografica, prestito di novità librarie e di audiovisivi, prestito interbibliotecario, restituzione, rinnovo, prenotazione, consultazione e lettura in sede di quotidiani e riviste.

Durante la chiusura della Biblioteca sarà comunque possibile restituire i materiali presi in prestito in qualunque altra sede del Sistema Bibliotecario di Milano. Le Biblioteche Rionali più vicine regolarmente aperte dal lunedì al sabato sono: Biblioteca Harar e Sicilia (Municipio 7), Biblioteca Gallaratese (Municipio 8), Biblioteca Lorenteggio (Municipio 6).

Nel mese di ottobre sarà attivo in via Pistoia, all’altezza dell’incrocio con via Masaniello, il servizio del Bibliobus nelle giornate di mercoledì e sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.30.

Le fermate ordinarie del Bibliobus più vicine alla Biblioteca sono:

Quartiere degli Olmi > il mercoledì mattina dalle 9.00 alle 12.30

Piazzale Selinunte > il lunedì dalle 9.00 alle 12.30