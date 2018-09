CREMONA, 30 SET – “La nostra sede di Cremona per la seconda volta in un mese è stata devastata dai soliti teppisti, stavolta con il lancio di una bottiglia incendiaria che avrebbe potuto provocare danni enormi”, ha detto Paolo Grimoldi, deputato e segretario della Lega Lombarda commentando il gesto del lancio di un bottiglia incendiaria, avvenuta stamane all’alba in via Araldi Erizzo, contro una delle finestre della sede cittadina della Lega Nord. Nessun danno e ferito.

Redazione