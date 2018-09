GIUNTO FERROVIARIO ROTTO FRA ARCORE E CARNATE, TERZI: SERVIZIO REGOLARE. RFI DEVE GARANTIRE MANUTENZIONE DELLA RETE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2018 – “Il servizio e’ regolare e non ha subito

ripercussioni di alcun tipo. E, per fortuna, non ci sono state

conseguenze per i viaggiatori”. L’assessore regionale alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria

Terzi, interviene cosi’ su quanto accaduto venerdi’ sera sui

binari della Linea Milano-Lecco, fra Arcore e Carnate.

RFI DEVE GARANTIRE LA MANUTENZIONE – “La rottura del giunto –

continua Terzi – avrebbe potuto avere conseguenze gravissime e

dimostra, ancora una volta, come in Lombardia siano sempre piu’

necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

sulla rete gestita da Rfi, dunque dalle Ferrovie dello Stato. Ci

aspettiamo che Rfi metta in atto quanto prima un piano puntuale

per la rapida messa in sicurezza dell’infrastruttura su cui

viaggiano i lombardi. Lo ribadiremo durante la prima seduta

della cabina di regia che sara’ convocata a breve e alla quale

parteciperanno i vertici di Rfi, Ferrovienord e Trenord”.

CHIEDERO’ A RFI DI RELAZIONARE IN COMMISSIONE CONSIGLIARE –

Intanto, l’assessore Terzi fa sapere di aver gia’ chiesto al

presidente della V commissione consigliare ‘Territorio e

Infrastrutture’, Angelo Palumbo, di convocare Rfi affinche’

relazioni puntualmente e con regolarita’ sullo stato delle rete

in Lombardia, esplicitando anche gli interventi manutentivi

immediati e indifferibili”.

