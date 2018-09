LODI, SUCCESSO PER ‘FORME DEL GUSTO’. MAGONI: CRESCE PER LA LOMBARDIA L’IMPORTANZA DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 30 settembre 2018 – L’assessore al Turismo, Marketing

territoriale e Moda della Regione Lombardia, Lara Magoni, ha

partecipato oggi all’ultima delle tre giornate di ‘Le forme del

gusto’, festival delle eccellenze alimentari di Lodi che ha

riscosso un successo di rilievo di visitatori. “Valorizzare le

eccellenze agroalimentari dei nostri territori – ha ricordato

l’assessore – e’ un impegno preciso della Giunta Fontana: i

sapori e i gusti della tradizione dei tanti borghi della regione

sono una fonte di notevole attrattivita’ per migliaia di

visitatori ed esaltano un turismo enogastronomico che proprio in

Lombardia sta diventando sempre piu’ importante”.

UN PREMIO ALLA TRADIZIONE – L’assessore ha, tra l’altro, fatto

parte della giuria dell’evento ‘Chi piu’ raschia…’, trofeo di

abilita’ nella preparazione della Raspadüra lodigiana, modo

tipico di servire il Granone di Lodi, con scaglie sottili

raschiate direttamente dalla forma di formaggio, utilizzando un

coltello particolare. Nell’occasione, l’assessore ha voluto

sottolineare: “Sono venuta a Lodi proprio come un viaggiatore

curioso, alla ricerca di un’esperienza unica e per gustare un

prodotto tipico, eccezionale nel suo genere. Nella splendida

piazza della Vittoria ho assistito alla preparazione della

Raspadüra lodigiana, arte culinaria praticata con passione e

impegno da maestri che conoscono il giusto equilibrio tra forza

fisica e lama metallica, per ottenere le scaglie del grana

tipico di Lodi”.

PATRIMONIO DA PRESERVARE – In merito all’importanza crescente

per l’economia locale e regionale di manifestazioni legate alla

tradizione enogastronomica del territorio come ‘Le forme del

gusto’, Lara Magoni ha puntualizzato: “Sempre piu’ spesso, la

maggior parte dei turisti organizza vacanze e itinerari in base

alle offerte culinarie dei luoghi da visitare. In tal senso, la

Raspadüra, come altri prodotti di eccellenza dell’enogastronomia

lodigiana e lombarda, esprime l’identita’ di un territorio e il

carattere di una comunita’. Ecco perche’ l’impegno delle

istituzioni, in sinergia con enti e associazioni locali, deve

essere quello di preservare un patrimonio culturale fatto di

tradizioni e saperi tramandati, un ‘tesoro enogastronomico’ che

rende ogni luogo della Lombardia unico nel suo genere, in grado

di generare un ‘turismo dei territori’ capace di sviluppare

l’economia locale e dare nuovo impulso all’occupazione”.

Redazione