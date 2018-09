MORTARA/PV, SAGRA DEL SALAME D’OCA. PIANI: UN’ECCELLENZA IMPORTANTE PER IL TERRITORIO CHE SI RINNOVA OGNI ANNO

Mortara/PV, 30 settembre 2018 L’assessore della Regione Lombardia

alle Politiche per la famiglia, Genitorialita’ e Pari

opportunita’, Silvia Piani, ha presenziato questa mattina

all’inaugurazione della 52esima edizione della ‘Sagra del Salame

d’oca di Mortara’. “Una manifestazione – ha sottolineato – che,

ogni anno si rinnova, che rappresenta una vera eccellenza e un

segno distintivo per tutta la comunita’: propone un connubio

unico nel suo genere fra gastronomia e tradizioni e fornisce

importanti opportunita’ per sperimentare le potenzialita’ che puo’

offrire il nostro territorio in chiave futura”.

TRADIZIONE E CULTURA – Oltre agli aspetti di valorizzazione

delle eccellenze produttive e artigianali, una kermesse

consolidata come la ‘Sagra del Salame d’Oca di Mortara’

rappresenta un’occasione di crescita per l’economia locale. “E’

il momento in cui un’intera citta’ lavora fianco a fianco per

dare continuita’ alle tradizioni rurali – ha evidenziato

l’assessore -, per valorizzare i prodotti gastronomici locali e

le tipicita’ del territorio. Una sagra cresciuta attraverso gli

anni, grazie al continuo ricambio generazionale, testimoniato da

intere famiglie protagoniste durante la sfilata. Non e’, quindi,

solo un momento di aggregazione ma e’ un’opportunita’ per far

conoscere i prodotti locali ai visitatori provenienti da tutta

la Lombardia e dalle altre regioni”. La Piani, nata a Vigevano e

cittadina di Mortara, ha messo l’accento sulle opportunita’ che

una rassegna come questa offre alle “nostre straordinarie

tipicita’, per dare slancio all’artigianato e al commercio”.

TURISMO E PRODOTTI IGP E DECO – In particolare, in merito

all’impulso al turismo che puo’ derivare da eventi come questo,

la Piani ha spiegato: “Si tratta di un momento dal duplice

valore, in cui la rievocazione storica in abiti rinascimentali

per le vie cittadine rende possibile un solido marketing

territoriale, imprescindibile in un momento come l’attuale dove

il turismo agroalimentare e’ in piena crescita e offre

innumerevoli opportunita’”. Il salame d’oca, che dal 2005 fa

parte dei prodotti di Indicazione geografica protettia (IGP)

lombardi, “e’ il vero protagonista di questa tre giorni ma, va

detto, che Mortara vanta anche 24 prodotti DeCO, cioe’ a

Denominazione comunale di origine, che costituiscono un vero e

proprio sistema di valorizzazione della filiera. Il rispetto

delle tradizioni, con precise modalita’ di preparazione,

conferiscono ai prodotti sapori e sensazioni al palato

impossibili da replicare”. Per questo, ha concluso “la difesa e

la valorizzazione della nostra storia, del nostro passato, di

quelle tradizioni che ci rendono straordinariamente unici sono

elementi imprescindibili nel percorso di costruzione del nostro

futuro. E da cittadina mortarese sono estremamente orgogliosa di

partecipare a una manifestazione che va ben oltre una semplice

festa patronale”.

