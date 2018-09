Municipio 6. Croce celtica su lapide in via Moncucco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2018 – La Sezione ANPI Barona di Milano ha denuncia pubblicamente limbrattamento “neofascista” della lapide dedicata a tre Partigiani, situata nel Parco La Spezia.

“L’ANPI Provinciale di Milano esprime ferma condanna per il vergognoso imbrattamento della lapide dedicata a tre partigiani all’interno del parco di via Moncucco.

L’ignobile azione, avvenuta proprio alla vigilia della manifestazione di oggi pomeriggio in piazza Duomo contro il fascismo, il razzismo e l’intolleranza, offende la memoria di chi ha combattuto per la libertà di tutti noi e Milano capitale della Resistenza. Chiediamo alle pubbliche autorità di intervenire per individuare i neofascisti responsabili di questo vergognoso oltraggio, in aperto contrasto con i principi della Costituzione repubblicana e le leggi Scelba e Mancino” dichiara Roberto Cenati – Presidente ANPI Provinciale di Milano.

