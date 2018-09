Rovera “corsaro” nella Carrera Cup France a Barcellona

Scattato dalla pole position, il pilota varesino non dà scampo ai rivali in gara 1 ed è poi terzo in gara 2 del penultimo round del monomarca Porsche, che sarà deciso all’ultimo atto di Le Castellet il 12-14 ottobre: “Successo conquistato con il coltello fra i denti e frutto anche di un perfetto lavoro di squadra”

(mi-lorenteggio.com) Barcellona (Spagna), 30 settembre 2018. Terza vittoria stagionale nella Porsche Carrera Cup France per Alessio Rovera. Il già campione della Carrera Cup Italia 2017 ha firmato da vero “corsaro” gara 1 del penultimo round del monomarca francese disputato a Barcellona. Al volante della Porsche 911 GT3 Cup dello Tsunami Racing Team il 23enne driver varesino, tra l’altro all’esordio con una GT sulla pista spagnola di F1, ha prima colto la pole position e poi, dopo una partenza perfetta, ha comandato la corsa fino alla bandiera a scacchi, trionfando al termine di un duello serratissimo a colpi di giri veloci con i rivali per il titolo. Il giovane talento lombardo ha celebrato a lungo sul podio questo successo, che si aggiunge a quelli di gara 1 a Spa e gara 2 a Digione e al quale sul circuito catalano ha fatto seguito il terzo posto in gara 2, che gli è valso il quinto podio stagionale. Un doppio risultato positivo che lo mantiene secondo in classifica generale in vista dell’atto finale del 12-14 ottobre a Le Castellet.

Rovera dichiara dopo il fine settimana vissuto al Montmelò: “All’esordio qui su Porsche, in un contesto competitivo e su un tracciato tecnico come quello spagnolo, abbiamo dimostrato di esserci e di potercela giocare fino in fondo. Questo era l’obiettivo primario e sono davvero contento della competitività con la quale siamo sempre stati ai vertici. Gara 1 è stata una battaglia con il coltello fra i denti fino alla fine, bellissima! Una vittoria davvero sudata, frutto anche di un perfetto lavoro di squadra iniziato nelle libere e continuato con la pole position guadagnata in qualifica. Anche in gara 2 siamo partiti bene, ma non siamo riusciti a balzare davanti. Poi un po’ di sottosterzo non mi ha permesso di spingere oltre. In ogni caso il podio significa ancora punti importanti che ci consentono di tornare da Barcellona con il sorriso”.

Porsche Carrera Cup France 2018 calendar: May 6 Spa (BEL); May 20 Zandvoort (NED); July 15 Dijon (FRA); Sept. 9 Magny-Cours (FRA); Sept. 30 Barcelona (ESP); Oct. 14 Le Castellet (FRA).

Redazione