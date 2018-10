DAL 4 AL 7 OTTOBRE RITORNA ‘EXPO PER LO SPORT’ ALL’ARENA CIVICA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° ottobre 2018 – L’Arena Civica si trasforma per il quarto anno in un parco giochi dello sport, dal 4 al 7 ottobre. Sono oltre 40 le aree sportive gestite dalle federazioni e dalle società del territorio che durante ‘Expo per lo Sport’ incontrano i ragazzi e sono a loro disposizione per insegnare, appassionare e far provare i differenti sport. Durante la settimana i ragazzi parteciperanno con le scuole e con i loro compagni e saranno condotti attraverso un percorso composto da sei diverse aree, dove poter sperimentare tanti sport: da quelli di squadra tradizionali e più innovativi agli individuali, fino ai percorsi motori per avvicinarsi alla pratica sportiva. Durante il fine settimana, invece, l’accesso all’Arena Civica sarà dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie, con ingresso gratuito con registrazione sul sito.

“Un’occasione unica per i bambini, le famiglie e le scuole per scoprire tutto quello che la nostra città ha da offrire nelle più svariate discipline sportive – commentano gli assessori Laura Galimberti (Educazione) e Roberta Guaineri (Turismo, Sport e Qualità della vita) –. Non sempre è facile accompagnare bambini e ragazzi nella scelta dello sport più adatto a loro e, nella maggior parte dei casi, è soprattutto il poco tempo a disposizione che porta a decisioni magari affrettate e al conseguente abbandono della disciplina scelta nel giro di pochi anni. Lo sport è e deve essere benessere, socialità, educazione, formazione, svago e veicolo di principi e regole da rispettare. Per questo crediamo molto in questa iniziativa che raccoglie in un solo luogo, aperto gratuitamente, tutto il ventaglio di opportunità, dando la possibilità di provare personalmente e dal vivo più sport e di compiere così scelte più consapevoli”.

L’EVENTO

‘Expo per lo Sport’ giunge quest’anno alla sua quarta edizione, che si preannuncia ricca di sorprese ed entusiasmo, dati già gli oltre 15.000 ragazzi iscritti delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado di Milano e Città metropolitana. L’evento, fortemente voluto dal Comune di Milano, prende vita grazie al supportodell’Ufficio Scolastico per la Lombardia AT Milano, il CONI Lombardia, delegazione di Milano, la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Milano, il patrocinio della Città metropolitana di Milano, con la regia organizzativa di DNA Sport Consulting.

‘Expo per lo Sport’ nasce per offrire ai ragazzi un luogo a loro dedicato, per potersi avvicinare alla pratica sportiva e per promuovere l’importanza del movimento come elemento per un corretto stile di vita, diffondendo la conoscenza delle diverse discipline sportive. ‘Expo per lo Sport’ traduce, nel linguaggio dei ragazzi, i valori positivi dello sport, come spirito di sacrificio, condivisione, rispetto delle regole e dell’altro, appassionando i più piccoli all’attività e combattendo l’abbandono sportivo in età adolescenziale.

GLI SPORT

Sono oltre 40 le discipline sportive che i ragazzi potranno provare in Arena Civica, da quelli più tradizionali ai meno comuni: pallacanestro, baseball, football americano, mini volley, ultimate frisbee e rugby, ma anche calcio, pallamano, hockey su prato, bocce e badminton. I ragazzi potranno anche avvicinarsi agli sport individuali come il twirling, il pattinaggio; potranno entrare nella pista di atletica, salire sulla pedana della scherma, cimentarsi nel tiro al piattello e nel tiro con l’arco. Non mancheranno gli sport del ghiaccio, con una rappresentanza del curling, il tchoukball e le diverse arti marziali, tai chi chuan e taekwondo.

Grande novità di quest’anno è la vela, grazie alla presenza di tre realtà sportive differenti legate all’acqua, che daranno la possibilità ai bambini di provare un simulatore di vela Optimist, esercitazioni di carteggio e nodi marinari e grazie all’allestimento di una piscina potranno provare il Sup. In quest’area sarà presente anche One Ocean Foundation, fondazione legata alla salvaguardia dell’ambiente marino, che proporrà dei laboratori didattici per avvicinare i ragazzi ai problemi legati all’inquinamento degli oceani.

LE SCUOLE

Quest’anno le scuole di Milano e Città metropolitana hanno risposto con ancora più entusiasmo e partecipazione. I ragazzi verranno guidati in percorsi alla scoperta delle diverse discipline per comprendere l’importanza dello sport e di un corretto stile di vita. Insegnanti e dirigenti scolastici hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, credendo nella funzione educativa dello sport e riconoscendo l’importanza della metodologia pratica e di coinvolgimento dell’organizzazione. Per gli insegnanti, quindi, sarà l’occasione per educare alla disciplina sportiva, fornire spunti di riflessione da sviluppare poi in classe e trasmettere la passione per lo sport.

‘Expo per lo Sport’ apre le porte anche ai più piccoli delle Scuole dell’Infanzia delle zone limitrofe all’Arena Civica, per una giornata di avvicinamento allo sport e all’attività fisica.

Sarà inoltre un ponte tra il mondo universitario e quello delle scuole: per gli studenti della Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Milano sarà un momento per mettere in pratica la teoria studiata tra i banchi universitari. ‘Expo per lo Sport’ diventa un momento formativo anche per i ragazzi del Liceo Classico Statale C. Beccaria, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Severi-Correnti e dell’Istituto d’Istruzione Superiore Curie- Sraffa, con cui è stato attivato il programma di alternanza scuola-lavoro e che supporteranno l’organizzazione e i loro colleghi universitari nell’accoglienza, guidando i ragazzi durante i percorsi e la gestione delle aree sportive.

I PARTNER – LE AREE

Un evento come ‘Expo per lo Sport’ vede la partecipazione fondamentale e molto attiva di numerosi partner che sposano la mission dell’evento stesso e decidono di diventarne parte. San Carlo diventa quest’anno partner con un’area riconoscibile all’interno dell’Arena: l’Area San Carlo dove tutti potranno sfidarsi in divertenti partite di calcio balilla e ping pong e cimentarsi in originali percorsi motori adatti ai ragazzi di tutte le età. L’obiettivo dell’attività sarà stimolare i ragazzi nell’esecuzione di percorsi motori che sviluppano gli schemi motori di base e le capacità coordinative, attraverso l’utilizzo di piccoli attrezzi. DentalPro è presente in qualità di health partner con un’area dove i bambini impareranno le buone abitudini dell’igiene orale e si sfideranno in un contest di precisione con la porta speciale “goal target”. Big Babol accoglie i bambini al proprio stand allestito di fianco al campo di basket, invitandoli a fare canestro con un loro gioco firmato Big Babol e a divertirsi nel creare grandi palloni masticando questo Bubble Gum. Cisalfa Sport è supporter tecnico e ha pensato a un divertente gadget in omaggio e un buono sconto che potranno essere ritirati in uno degli store di Milano. Discoradio è media partner dell’evento e Recoaro supplier. Un’altra area dedicata al divertimento e all’animazione è l’Agorà, dove tutti potranno assistere a tantissime esibizioni e spettacoli sportivi.

KIDS CHARITY PROGRAM

‘Expo per lo Sport’ è luogo di formazione a tutto tondo, palestra di sport e anche palestra di vita per tutti i ragazzi che entrano all’Arena Civica con la scuola e con la famiglia. Per questo molto importante è la presenza di ActionAid che, anche quest’anno, si riconferma come Kids charity program, volto a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di fare del bene: all’interno dell’Arena Civica verranno distribuite bottigliette d’acqua Recoaro a fronte di una donazione minima di 1 euro, per contribuire alla raccolta fondi in favore dei bambini protagonisti dei progetti realizzati da Actionaid. Quest’ultima sarà inoltre presente all’Arena Civica con dialogatori e attivisti che proporranno a ragazze e ragazzi dei laboratori didattici ideati dall’organizzazione e proposti nelle scuole di tutta Italia. ActionAid ha avviato progetti e attività sul territorio nazionale con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, sostenendo le scuole sia nella loro funzione educativa sia in quella di riferimento comunitario e partecipazione. Dal 2011 al 2017 ActionAid ha sensibilizzato su temi quali le disuguaglianze globali, i diritti delle donne e la partecipazione 70.000 studenti, collaborando con 610 scuole primarie e 200 secondarie.

INFORMAZIONI UTILI

Expo per lo Sport

Arena Civica, Parco Sempione – Milano

4 – 5 – 6 – 7 ottobre 2018

Da giovedì 4 a venerdì 5: ingresso riservato alle scuole dalle 8.00 alle 16.00

Sabato 6 e domenica 7: ingresso per le famiglie dalle 9.00 alle 19.00

Accesso da ingresso trionfale da Parco Sempione

Ingresso gratuito con registrazione in loco e sul sito

www.expoperlosport.it – pagina Facebook /expoperlosport