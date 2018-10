LOMBARDIA. GIOCO D’AZZARDO: 8,5 MILIONI PER POTENZIARE INIZIATIVE DIAGNOSI PRECOCE E CURA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 ottobre 2018 – Sviluppare e sostenere nuove iniziative

per costruire percorsi di prevenzione e contrasto al gioco

d’azzardo patologico e promuovere nella popolazione e nei

giovani conoscenza e consapevolezza sui rischi connessi al

fenomeno. Sono le azioni previste dalla delibera approvata oggi

dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare

Giulio Gallera, di concerto con l’assessore a Politiche sociali,

abitative e Disabilita’, Stefano Bolognini.

FONDI E DESTINATARI – Ammontano complessivamente a 8,5 milioni

di euro le risorse destinate al contrasto alle ludopatie,

attribuite alle Ats (Aziende di Tutela della Salute) lombarde

per promuovere programmi d’azione ad hoc in collaborazione con

le Asst (Aziende socio sanitarie territoriali), i Comuni singoli

e associati, il Terzo Settore e l’Ufficio scolastico regionale.

I destinatari delle varie iniziative sono, da un lato, i

soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo patologico

(Gap), dall’altro i docenti, gli studenti e i genitori, ai quali

saranno dedicati i percorsi formativi nelle scuole.

Le Ats procederanno a emettere un bando per l’individuazione di

strutture disponibili a partecipare alla sperimentazione e a

predisporre specifici Piani locali relativi ai territori di

competenza.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PRESA IN CARICO TEMPESTIVA – “Regione

Lombardia approva oggi un piano importante per il contrasto al

gioco d’azzardo patologico – spiega l’assessore al Welfare

Giulio Gallera -, con un investimento di 8,5 milioni di euro

destinati alle Ats, con cui verranno messe in campo una serie di

attivita’ che si inseriscono nel quadro della presa in carico

delle dipendenze, attraverso il coinvolgimento di scuole, luoghi

di lavoro, luoghi di aggregazione, Comuni, Terzo Settore, e la

creazione di una rete sul territorio. Verranno inoltre

sperimentate nuove prestazioni residenziali, semiresidenziali e

ambulatoriali e verra’ attivata la formazione di operatori, non

solo sanitari, affinche’ riconoscano precocemente la malattia”.

RIPARTIZIONE TERRITORIALE E FUNZIONALE DELLE RISORSE – Le

risorse per le Ats lombarde sono cosi’ suddivise: 814.727 euro

Ats Bergamo; 855.239 euro Ats Brescia; 866.057 euro Ats Brianza;

2.627.270 euro Ats Citta’ Metropolitana Milano; 1.054.782 euro

Ats Insubria; 247.956 euro Ats Montagna; 402.789 euro Ats Pavia;

568.473 euro Ats Valpadana.

Una parte delle risorse sara’ poi utilizzata da Regione Lombardia

per promuovere nella popolazione conoscenza e consapevolezza

della problematica.

“Ciascuna Ats – sottolinea Gallera – predisporra’ le proprie

azioni, declinandole sulla base delle proprie specificita’,

attivando collaborazioni e sinergie con le Asst, il privato

accreditato, le associazioni sul territorio, garantendo

l’integrazione delle attivita’ con quelle sociali dei Comuni e

sviluppando alleanze con tutti i soggetti locali che possono

concorrere al raggiungimento di azioni di prevenzione e

contrasto”. “Le azioni delle Ats – aggiunge – dovranno inoltre

essere coerenti con gli interventi del Piano regionale di

Prevenzione, in particolare con ‘Scuole che Promuovono Salute –

Rete SPS Lombardia’, ‘Luoghi di lavoro che PromuovonoSalute –

Rete WHP Lombardia’, ‘Life Skill Training Lombardia’,

‘Unplugged, ‘Competenze genitoriali nel Percorso Nascita’,

‘Comunita’ locali'”.

FONDAMENTALE AZIONE SINERGICA DI CONTRASTO – “Cio’ che mi preme

sottolineare – dichiara l’assessore regionale a Politiche

sociali, abitative e Disabilita’ Stefano Bolognini – e’ l’azione

di informazione, formazione e prevenzione alla ludopatia che

verra’ svolta grazie a questi 8,5 milioni di euro. Un compito che

vede in primo piano scuole e Csi nelle parrocchie, impegnati in

un’importante opera di sensibilizzazione. La Regione sente di

non trascurare questo disturbo che, purtroppo, vede coinvolti

milioni di Italiani”.

AZIONI A TUTTO CAMPO – Regione Lombardia attua le nuove azioni

in continuita’ con le attivita’ gia’ in atto e previste dalla legge

per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo

patologico (8/2013). Il Piano regionale per la Prevenzione

2014-2018 ha inserito il Gap fra le dipendenze da sostanze e

comportamenti da prevenire e contrastare attraverso specifiche

azioni in quattro diversi ambiti: luoghi di lavoro, scuola,

comunita’ locale, sanitario e Regione Lombardia ha infine

promosso una campagna di sensibilizzazione (“non giocarti la

vita”) e lo sviluppo di un sito web ‘no slot’ che sara’

arricchito di nuovi contenuti.

GAP E’ PATOLOGIA – “Le Ats dovranno declinare programmi che

abbiano come obiettivo principale il potenziamento di diagnosi

precoce, cura e riabilitazione del disturbo da Gap – conclude

Gallera -. Presupposto fondamentale e’ che il Gap venga

riconosciuto oggi come una patologia e per questo prevediamo

l’attivazione di punti di ascolto, informazione e diagnosi,

all’interno di sedi ospedaliere, supportati da personale sociale

e sanitario”.