OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA: CONI HA UFFICIALIZZATO CANDIDATURA MILANO – CORTINA

(mi-lorenteggio.com) “Il presidente del Coni, Giovanni

Malago’, mi ha appena telefonato per comunicarmi formalmente che

il Coni ha presentato la candidatura di Milano-Cortina, quindi

Lombardia e Veneto per l’Italia ai prossimi giochi olimpici

invernali del 2026”.

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

aprendo la conferenza stampa ‘dopo-Giunta’, questa mattina, a

Palazzo Lombardia.

“E’ una notizia che aspettavamo – ha aggiunto il presidente-,

siamo molto contenti e inizieremo a lavorare sodo perche’ la

candidatura sia approvata dal Cio”.

Il Governatore ha spiegato che giovedi’ prossimo, insieme al

sottosegretario regionale ai Grandi Eventi Antonio Rossi, sara’ a

Venezia per la prima riunione operativa con il presidente della

Regione Veneto Luca Zaia, i sindaci di Milano e Cortina

d’Ampezzo, Giuseppe Sala e Giampietro Ghedina. All’ordine del

giorno la definizione delle azioni da intraprendere per

convincere il Cio che “quella lombardo-veneta e’ la scelta

migliore”.

“L’ufficializzazione della candidatura

Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 offre

un’opportunita’ di valorizzazione di livello mondiale oltre che

per la Lombardia e per il Veneto, per l’intero Paese”, cosi’ il

sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con

delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi e l’assessore a

Enti locali, Montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori, hanno

commentato la decisione del Coni di avanzare il nome delle due

citta’ per la candidatura italiana ai Giochi, che sara’ presentata

ufficialmente a Buenos Aires l’8 e il 9 ottobre.

“Questo e’ solo l’inizio della partita – ha chiarito il

sottosegretario, ex campione olimpico e iridato di canoa -. Il

fischio d’inizio sara’ dato in Argentina, quello finale qui a

Milano, al termine della sessione 2019 del CIO prevista a

settembre. Evento che prevede una scenografica apertura al

Teatro Alla Scala. Una sfida che giocheremo per vincere, per il

bene dello sport azzurro, di tanti giovani, dei nostri territori

e dell’Italia”.

INSIEME PER PORTARE ALTO IL NOME DELLA NAZIONE – “Bisognera’

lavorare ancora molto per arrivare al traguardo”, ha

puntualizzato l’assessore Sertori, “ma sicuramente ci sara’ il

massimo impegno da parte di tutti. Milano-Cortina significa

anche Valtellina, un territorio che si mette a disposizione con

le proprie piste storiche e con le proprie localita’ che sono

apprezzate e conosciute in tutto il mondo, a partire dagli

atleti che queste piste hanno avuto modo di provarle, come la

collega di Giunta e campionessa Lara Magoni”. E, ancora, in

merito alle implicazioni di sviluppo che questa candidatura

offre, Massimo Sertori ha evidenziato: “Eventi come questi

servono a valorizzare la montagna coerentemente con le politiche

che sto portando avanti come assessore e rappresentano una

straordinaria opportunita’ che sapremo volgere al meglio. Ora

rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo tutti nella stessa

direzione per far in modo che questo evento possa portare in

alto il nome dell’intera nazione”.

CRESCITA PER SPORT E PER MIGLIAIA DI GIOVANI – Rossi ha poi

voluto sottolineare quelle che sono le implicazioni positive che

gia’ la semplice candidatura potra’ portare a vari livelli. “Si

tratta di un’opportunita’ eccezionale che stimolera’ il turismo

nelle nostre montagne. A livello agonistico rappresenta un forte

stimolo per i nostri atleti a progredire nei risultati, per

mettere in buona luce il Paese agli occhi dei rappresentanti

delle altre Federazioni. Accendera’ i riflettori su sport

invernali che a differenza dello sci non godono di grande

notorieta’, anche per questo sono certo che spronera’ nei prossimi

mesi migliaia di italiani ad avvicinarsi alla montagna. Se, poi,

dalla candidatura si dovesse passare all’assegnazione, allora

per la Lombardia, il Veneto e l’Italia le opportunita’ di

valorizzazione saranno elevate all’ennesima potenza”.

L’assessore al Turismo, marketing

territoriale e Moda, Lara Magoni, “esulta” da Vice Campionessa

del mondo di slalom, con tre partecipazioni olimpiche alle

spalle (Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998): alle

ore 11 in Giunta e’ arrivata la telefonata dal presidente Malago’

che ha informato il presidente Fontana dell’accettazione della

candidatura Lombardia-Veneto. “Una notizia che mi ha

entusiasmato – dice Lara Magoni – in quanto sono convinta che

questo evento possa dare il giusto risalto alle montagne

lombarde. Una grande opportunita’”.

PIENO SOTEGNO – “Da sempre – aggiunge l’assessore regionale – la

Valtellina con la sua pista Stelvio ha lasciato centinaia di

migliaia di appassionati allo sci alpino con il fiato sospeso

nel vedere gli atleti sfidarsi su un percorso unico al mondo, in

grado di regalare forti emozioni. Un tracciato sul quale hanno

vinto i migliori a livello internazionale”. “Per questo sin con

la stessa grinta e determinazione che mi hanno sempre

contraddistinta nella mia carriera sportiva, do il mio convinto

sostegno a questa impresa al fianco del nostro presidente

Fontana.

UN VOLANO FORMIDABILE – “Oggi nella veste di assessore regionale

al Turismo e al marketing territoriale, sposo con estrema

convinzione questa candidatura perche’ potra’ essere un volano

formidabile per la promozione della nostra Lombardia.

Un’occasione assolutamente da non perdere: la Lombardia scende

in pista”, conclude Lara Magoni.

“La candidatura di Milano e Cortina e’

sicuramente una bellissima notizia, ed e’ certamente un’occasione

d’oro per la nostra Regione” ha commentato Martina Cambiaghi

assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, dopo

l’annuncio del presidente Fontana durante la conferenza stampa

del dopo giunta.

LUNGA TRATTATIVA MA OTTIMO RISULTATO – “Sono state settimane

estenuanti, per la lunga trattativa e soprattutto per le tante

componenti che hanno dovuto coincidere per arrivare al risultato

finale che e’ sicuramente ottimo – ha continuato l’assessore

Cambiaghi – Ora speriamo che la candidatura si trasformi

nell’assegnazione ufficiale. Ci attendiamo solo notizie positive

in questo senso. La Lombardia – ha concluso Cambiaghi –

rispondera’ come sempre in modo positivo e da parte sua porta in

dote l’esperienza internazionale di tre anni fa, durata sei mesi

con Expo”.

“La candidatura ufficiale di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 è la strada giusta per portare davvero i Giochi in Italia, una grande occasione per il Paese. Credo a questo punto che sia improponibile pensare che il governo si sottragga dal dovere di sostenere questo importante progetto e di investire su di esso anche risorse economiche. Se l’Esecutivo si chiamasse fuori, sarebbero solo propaganda i proclami di Salvini sull’importanza di questa prestigiosa candidatura”. Lo afferma il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato. “Esprimo soddisfazione e cautela per la candidatura di Milano-Cortina al Cio, da parte del Coni.

Mi aspetto un’iniziativa totalmente trasparente, che metta al centro il valore dello sport e il rilancio e lo sviluppo dei territori periferici. Le Olimpiadi invernali, se ben gestite, possono essere un’importante occasione per portare turismo e investimenti nelle nostre zone.

Lo Stato non ci metterà risorse. Proprio per questo i fondi regionali andranno usati con parsimonia assoluta e vigileremo perché questa iniziativa non si trasformi in un’altra Expo. I lombardi hanno già pagato abbastanza in speculazioni inutili e corruzione”, così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia.