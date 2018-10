TUTELA VINO, RISULTATI POSITIVI DAL TAVOLO TECNICO SUI PRODOTTI DELL’OLTREPO’ PAVESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 ottobre 2018 – Sono arrivati risultati positivi

dall’incontro tecnico dedicato alla tutela del vino dell’Oltrepo’

Pavese, convocato dall’assessore della Regione Lombardia

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi. Le

parti coinvolte hanno trovato una sostanziale unita’ sulla

costituzione dei tavoli di denominazione che riguardano lo

spumante metodo classico Docg (denominazione di origine

controllata e garantita), il Riesling, la Bonarda, il

Buttafuoco, il Pinot nero e il Sangue di Giuda. Questi, avranno

il compito di gestire in maniera autonoma i disciplinari e la

produzione dei prodotti, nonche’ il codice etico di autogoverno

per consorzi e consorziati.

VINCENTE L’IMPOSTAZIONE COLLEGIALE – All’incontro, tenutosi a

Palazzo Lombardia, hanno partecipato il presidente della VIII

Commissione Consigliare Agricoltura, Ruggero Armando Invernizzi

e i rappresentanti del Consorzio di tutela vini Oltrepo’, di

Terre d’Oltrepo’, di Torrevilla, del Distretto vino qualita’

Oltrepo’, di Coldiretti Pavia, di Confagricoltura Pavia, della

Confederazione italiana agricoltori (Cia) Pavia, della

Confederazione produttori agricoli (Copagri) Lombardia, di

Buttafuoco storico e della Camera di Commercio di Pavia. Tutti i

presenti hanno condiviso la proposta, sottolineando la

positivita’ di un’impostazione collegiale e sussidiaria del

consorzio, che possa essere in grado di dare maggiore efficacia

all’attivita’ dello stesso.

LE PROSSIME TAPPE – Entro 30 giorni il consorzio approvera’ la

proposta con eventuali modifiche sul numero dei tavoli, che

saranno poi immediatamente convocati per confermare le

variazioni sui disciplinari. Si e’ stabilita anche l’adozione di

un codice etico di autogoverno. E’ stata, inoltre, decisa la

composizione in seno all’Ersaf (Ente regionale per i servizi

all’agricoltura e alle foreste) di un pool tecnico di esperti

che avra’ il compito di affiancare il territorio e la filiera

vitivinicola, nella redazione di un piano di valorizzazione dei

vini e del territorio. Infine, nell’ambito di un accordo tra

Regione Lombardia, assessorato all’Agricoltura e Unioncamere –

Camera di Commercio di Pavia, verranno finanziate nel triennio

2019-2021 varie azioni di promozione dei prodotti, di formazione

enogastromica, di marketing territoriale e altre iniziative che

saranno ritenute di necessita’ per il sistema.

Redazione