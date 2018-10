Bergamo. Inaugurato a Seriate il Centro antiviolenza R.I.T.A (Rete interistituzionale territoriale antiviolenza)

(mi-lorenteggio.com) Seriate/Bg, 03 ottobre 2018 – L’assessore alle Politiche per la

famiglia, Genitorialita’ e Pari opportunita’ di Regione Lombardia,

Silvia Piani, e’ intervenuta nella Sala Consiglio del Comune di

Seriate all’inaugurazione del Centro antiviolenza R.I.T.A (Rete

interistituzionale territoriale antiviolenza).

“Il Centro di Aiuto Donna – ha spiegato l’assessore Piani –

nasce grazie alla Rete interistituzionale antiviolenza del

Distretto Bergamo est ed offre un servizio sovracomunale a

disposizione di ben 103 comuni. E’ un luogo di accoglienza e

accompagnamento per le donne che subiscono maltrattamenti. Il

Centro si basa sull’accesso spontaneo delle donne di maggiore

eta’, le accoglie e affianca nel difficile percorso di uscita

dalla violenza”.

Aiuto Donna opera in Bergamo e provincia dal 1999 per prevenire

e contrastare ogni forma di maltrattamento alle donne sia in

ambito familiare che sociale. Alla presentazione oltre

all’assessore Silvia Piani, sono intervenuti rappresentati

istituzionali dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto, dell’Ats

e dell’Asst, degli Ambiti territoriali che compongono la Rete,

del Tribunale, della Procura e dell’Ufficio scolastico

provinciale e delle Forze dell’ordine.

“R.I.T.A. – ha concluso l’assessore Piani – costituisce un punto

di riferimento per l’intera comunita’ ed e’ espressione del

rispetto che meritano le donne”.

Redazione