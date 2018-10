OLIMPIADI 2026, FONTANA: C’E’ GRANDE GRANDE COSESIONE PER UN OBIETTIVO NAZIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 ottobre 2018 – “E’ un evento importantissimo per

l’Italia intera e non solo per la Lombardia o per il Veneto, e’

giusto quindi che tutti recitino la propria parte per

raggiungere l’obiettivo finale”. Lo ha detto il presidente della

Regione Lombardia Attilio Fontana, nell’ambito della conferenza

stampa tenutasi oggi a Venezia, a Palazzo Balbi, dopo l’incontro

con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e i sindaci

di Milano, Giuseppe Sala, e di Cortina, Gianpietro Ghedina, sul

tema delle Olimpiadi invernali del 2026.

“Noi – ha proseguito il presidente Fontana guardando agli

aspetti che riguardano il finanziamento della manifestazione –

attendiamo fiduciosi che il Governo possa cambiare decisione, in

ogni caso, per il bene del Paese e delle nostre Regioni, andiamo

avanti perche’ crediamo di poter comunque coprire le garanzie

richieste”.

Il presidente Fontana ha quindi sottolineato che “dopo aver

fatto questo primo importante passo avanti, bisogna ora mettere

a disposizione tutte le forze disponibili iniziando i percorsi

successivi”.

“Credo – ha aggiunto il governatore della Lombardia – che il

nostro dossier sia sicuramente molto competitivo, perche’ mette

insieme eccellenze uniche, come Cortina, la Valtellina e Milano.

Eccellenze che gli altri competitori faranno fatica ad

eguagliare. Una proposta, la nostra, che – e’ sempre giusto e

doveroso ricordarlo – prevede anche indicazioni importanti e

qualificate anche per quanto riguarda i ‘Giochi Paralimpici

Invernali’, ai quali guardiamo con grande attenzione e

interesse”.

“Un clima, dunque – ha concluso Fontana – di grandissima

coesione e collaborazione ne quale sara’ facile lavorare

insieme”.

Redazione