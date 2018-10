SONDRIO. CONCESSIONI IDROELETTRICHE, SERTORI: PRONTI A SCRIVERE INSIEME LE NUOVE REGOLE

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 05 ottobre 2018 – Far dialogare sul tema del futuro

dell’idroelettrico le istituzioni, il territorio e le aziende

che gestiscono le concessioni, per stimolare un confronto tra

vari livelli. Questo l’obiettivo del convegno che si e’ tenuto

oggi a Sondrio sulle concessioni di grande derivazione d’acqua

per uso idroelettrico al quale e’ intervenuto l’assessore agli

Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia

Massimo Sertori.

PROVINCIA DI SONDRIO IMPORTANTE REALTA’ – “Ringrazio Cgil e Cisl

– ha sottolineato Sertori – organizzatori di una iniziativa che

si svolge in una provincia come quella di Sondrio, che produce

il 12-13% dell’energia idroelettrica di tutta Italia”.

“Stiamo vivendo – ha continuato – un momento politico favorevole

e ci sono tutte le condizioni per affrontare finalmente, e in

termini concreti, un tema complesso e delicato come quello delle

concessioni idroelettriche”.

IL QUADRO NORMATIVO – L’assessore ha poi riassunto il quadro

normativo di riferimento dalle Direttive europee sul mercato

dell’energia, al Decreto Bersani, dal Decreto Monti, alla Legge

di Regione Lombardia del 2010 e ai ricorsi presentati dal

Governo alla Corte costituzionale per impedirne l’attuazione,

per evidenziare come la situazione sia ormai insostenibile sia

per la parte pubblica che per gli operatori del settore.

PROVENTI SOTTRATTI AL TERRITORIO – Lo Stato e’ ad oggi, a quasi

vent’anni dal Decreto Bersani, sostanzialmente inadempiente

“perche’ la mancata emanazione delle linee guida – ha spiegato

Sertori – non ha consentito l’espletamento delle gare. Di fatto

la situazione odierna ha garantito agli ex concessionari di

continuare ad esercire gli impianti e a produrre rendita, non ha

prodotto alcun vantaggio per i territori interessati, che anzi

ne subiscono le esternalita’ negative e ove si arrivasse alle

‘gare’ vedrebbero i proventi, gia’ rimpiccioliti dal Decreto

Monti, distribuiti su tutto il territorio nazionale”.

SITUAZIONE DIVERSA PER LE PROVINCE AUTONOME – L’assessore

Sertori ha poi voluto portare sul tavolo la situazione delle

vicine province autonome di Trento e Bolzano e della Valle

d’Aosta che “In questo quadro legislativo e in assenza della

mancata emanazione delle linee guida, avvalendosi delle proprie

prerogative Statutarie, hanno potuto adottare speciali normative

che le hanno portate a raggiungere un assetto proprietario sia

delle acque demaniali sia degli impianti idroelettrici”.

ATTIVARE TAVOLO DI CONFRONTO – “La volonta’ politica – ha detto

ancora – e’ quella di costruire un Tavolo di confronto per

affrontare seriamente un tema cosi’ delicato come quello

dell’idroelettrico, e dare una svolta all’attuale situazione di

complessita’ e provvisorieta’ legislativa che non permette una

programmazione del lavoro e dei piani di investimento”.

TERRITORIO PROTAGONISTA – “Quella dell’acqua e dei bacini – ha

chiosato Sertori – e’ una delle poche attivita’ territoriali che

non e’ delocalizzabile. E’ chiaro che i territori devono quindi

essere protagonisti nel processo di rinnovo delle concessioni

affinche’ possano trarre i giusti benefici attraverso misure di

compensazione, compresi i 37 milioni dei canoni aggiuntivi che

si sono accumulati dal 2010 ad oggi e’ che gli ex concessionari

non hanno mai pagato”.

SENSIBILITA’ E REGOLE PRECISE – Quella dell’idroelettrico,

secondo l’assessore Sertori, e’ una attivita’ sensibile e delicata

che porta con se’ un valore economico non quantificabile “Perche’

genera sul territorio risorse importanti dal punto di vista

turistico, dell’agricoltura e della fornitura di acqua”. “E’ una

attivita’ – ha concluso – che deve avere quella sensibilita’ non

richiesta a questi livelli in altri ambiti. Per questo motivo ha

bisogno di regole precise, ed e’ arrivato il momento di scriverle

insieme”.