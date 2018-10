BRINDISI DA RECORD PER LA “MILANO WINE WEEK” – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2018 – Si è appena concluso il flashmob che ha visto più di tremila persone riunirsi in Piazza Tre Torri, a CityLife, per brindare con Trentodoc all’inizio della Milano Wine Week. Alle diciotto in punto i calici colmi di spumante Trentodoc si sono levati verso le famigerate torri, accompagnate dalla performance live della Triuggio Marching Band, per celebrare la prima settimana di Milano interamente dedicata al mondo del vino. Un evento che ha suscitato l’entusiasmo dei cittadini e del presidente, Federico Gordini: “Vedere Milano così coinvolta in un evento alla sua “edizione zero” mi riempie di soddisfazione. È la prova che abbiamo fatto un buon lavoro epr coinvolgere le principali aziende vinicole italiane e che i milanesi reagiscono sempre in maniera positiva quando vengono loro proposti degli stimoli interessanti. È indubbiamente un buon auspicio per i giorni successivi che saranno densi di appuntamenti.”

Domani infatti apriranno i battenti di Palazzo Bovara, la “casa” di Milano Wine Week, che dal 7 al 14 ottobre ospiterà un fitto palinsesto di eventi, degustazioni e presentazioni. In parallelo sarà la volta di Bottiglie Aperte che, al Superstudiopiù di Via Tortona, darà vita alla due giorni dedicata ai professionisti del mondo vinicolo.

L’apertura istituzionale della Milano Wine Week sarà la conferenza – talk show di inizio manifestazione condotta da Luciano Ferraro, in programma per lunedì 8, alle ore 11.30, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana – uno dei partner istituzionali di Milano Wine Week -, alla presenza dei responsabili di alcune delle più importanti aziende vinicole italiane, delle istituzioni (tra gli altri: Fabio Rolfi – Assessore alle Politiche Agricole della Regione Lombardia; Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana) e di alcuni rappresentanti del mondo della moda e del design (Carlo Capasa – Presidente della Camera della Moda Italiana; Mario Bellini – Architetto e designer) che porteranno la loro testimonianza sull’importanza di fare sistema e sui benefici delle grandi settimane tematiche milanesi. Temi centrali del talk saranno l’unità di intenti e di programmi che il mondo vinicolo italiano deve provare a trovare per vincere le grandi sfide internazionali del futuro e il ruolo di Milano come centro aggregativo delle migliori energie del settore.

