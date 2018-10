Sicilia. Terremoto nel catanese di magnitudo 4,8 – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Catania. 6 ottobre 2018. Terremoto questa notte in Sicilia di magnitudo 4.8 che ha avuto come epicentro il paese di Santa Maria di Licodia. Alcune persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state portate nell’ospedale di Biancavilla, altre sono state ricoverate in stato di choc. Verifiche sono in corso da parte di carabinieri e vigili del fuoco.

La sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata. Sul posto 7 squadre operative. Circa 50 richieste di intervento per dissesti statici, cornicioni pericolanti e verifiche di stabilità. Fortunatamente i danni sono stati contenuti e limitati a vecchie abitazioni, cornicioni di chiese e muri. Sono tuttora corso verifiche e controlli da parte del personale VF.

