ALIMENTAZIONE, ‘SEEDS&CHIPS’ VERSO L’EDIZIONE 2019. MARTEDI’ LA PRESENTAZIONE. RIZZI: EVENTO DI CARATURA MONDIALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 ottobre 2018 – ‘Seeds&Chips – The global food

innovation summit’, forum dedicato all’alimentazione e

all’agricoltura, giunto quest’anno alla quinta edizione, dopo

Barack Obama e John F. Kerry, promette anche per il 2019 un

‘parterre de rois’ di relatori e ospiti del mondo della politica

e dell’imprenditoria internazionale. Il programma dell’evento,

patrocinato dalla Regione Lombardia, previsto all’ombra della

Madonnina per il prossimo maggio, sara’ presentato martedi’

prossimo, 9 ottobre, in una conferenza stampa organizzata al

39esimo piano del grattacielo sede della Giunta regionale.

L’appuntamento vedra’ tra gli ospiti Walid Haidar, decano del

Corpo consolare a Milano e console generale del Libano, numerosi

esponenti di uffici diplomatici che hanno sede nella metropoli

meneghina, oltre ad alcuni personaggi di spicco nell’economia.

Alan Christian Rizzi, sottosegretario alla Presidenza della

Regione Lombardia con delega ai rapporti internazionali, aprira’

l’incontro con il discorso di benvenuto. “Sara’ un grande evento

che – spiega – dopo il successo di Expo conferma Milano come

punto di riferimento di caratura mondiale per le iniziative

relative all’alimentazione, alle innovazioni e all’analisi dei

nuovi trend del settore”.

