MILANO, GALLERA: INAUGURATO ‘PUNTO PRELIEVI’ A QUARTO OGGIARO, COSI’ RISPONDIAMO A ESIGENZE CITTADINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 ottobre 2018 – Regione Lombardia ha inaugurato oggi a

Milano un nuovo ‘Punto prelievi’ a Quarto Oggiaro, in via Luigi

Capuana 3. Operativo dal 9 ottobre, rimarra’ aperto due mattine

alla settimana. La struttura – che entra a far parte dei ‘Punti

prelievo’ della Rete dei Poliambulatori della Citta’ di Milano –

e’ stata realizzata in spazi di proprieta’ comunale che la Giunta

Comunale aveva deciso di assegnare in concessione gratuita agli

allora Istituti Clinici di Perfezionamento, oggi ASST Nord

Milano.

COLLABORAZIONE VIRTUOSA “L’apertura a Quarto Oggiaro – ha

spiegato l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio

Gallera durante l’inaugurazione – rappresenta una risposta

puntuale alle necessita’ espresse dai cittadini e grazie alla

collaborazione virtuosa tra Regione Lombardia e Comune di

Milano, una bella pagina di politica in cui le Istituzioni

lavorano in piena sintonia mettendo al centro le esigenze dei

cittadini. Lavoreremo perche’ questo luogo diventi importante

presidio sociosanitario sul territorio”.

“In una prima fase – ha sottolineato l’Assessore – sara’

utilizzata per due mattine alla settimana solo l’area per il

punto prelievi, con la sala d’attesa e l’accettazione e i locali

di supporto e i servizi. Entro la fine dell’anno, e’ prevista

l’apertura del punto prelievi una terza mattinata”.

SPAZIO PER LA PRESA IN CARICO “La struttura – ha aggiunto

Gallera – e’ gia’ predisposta per la realizzazione di quattro

ambulatori, che a supporto della presa in carico dei pazienti

cronici e fragili, destineremo ai Medici di Medicina Generale.

Avvieremo, inoltre, in base alle necessita’ del territorio, un

ambulatorio infermieristico e ambulatori per le visite

specialistiche. Obiettivo futuro sara’ la messa in rete di tutte

le attivita’ sanitarie e sociosanitarie per fare sinergia per il

bene dei cittadini”.

SCHEDA PUNTO PRELIEVI

La sede del ‘Punto prelievi’ occupa un’area complessiva di circa

200 mq, completamente ristrutturata a cura del Comune di Milano,

secondo gli standard di sicurezza e umanizzazione piu’ attuali.

Dal 9 ottobre 2018, sara’ operativo il punto prelievi, aperto due

mattine alla settimana: martedi’: dalle ore 7:30 alle ore 10:30 –

giovedi’: dalle ore 7:30 alle ore 10:30.

Il personale in servizio e’ composto da due infermieri e un

amministrativo per l’accettazione/CUP.

Il nuovo punto prelievi fa parte della Rete dei Poliambulatori

di ASST Nord Milano, costituita da 21 punti di erogazione (in

Milano Citta’ 19 e nel nordest milanese 2). Eroga quasi due

milioni di prestazioni specialistiche all’anno.

