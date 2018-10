Venerdì 12 ottobre quartiere Isola in festa, a Milano, con la Notte Lilla del Vino

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 8 ottobre 2018 – Venerdì 12 ottobre torna la “NOTTE LILLA” con un’edizione dedicata al vino in occasione della prima edizione della Milano Wine Week (7-14 ottobre). Tanti i negozi che resteranno aperti nel quartiere Isola fino alle ore 23, con la possibilità di ottenere gratuitamente l’ISOLACARD, una tessera che consente di raccogliere punti e sconti nei negozi convenzionati, con palloncini e spille lilla in omaggio per essere tutti cittadini del quartiere “lilla”.

Diversi i luoghi per degustare gratuitamente bianchi, rossi e bollicine e per scoprire i segreti del vino italiano: da Fuga Abbigliamento e Dammatrà, in via Lario 11 e 13, si potranno apprezzare le eccellenze dell’Oltrepò grazie alla cantina Prime Alture; da “That’s Milano”, in via Thaon Di Revel 28, si svolgerà l’evento “Sardegna a Milano”, con vini e prodotti isolani e l’esibizione del gruppo folcloristico A S’Andira; da AngoloMilano, in via Boltraffio 18, la faranno da padrone i vini del Veneto (Amarone, Valpolicella, Prosecco…) con la Cantina Valpantena. Assaggi e degustazioni si svolgeranno anche al ristorante M’Amo in via Alserio 3, Al Tronco in via Thaon Di Revel 10, Vinario11 (via Confalonieri 11), I Nusc’, laboratorio di pasta fresca con piccola cucina (via Confalonieri 15), PUB24 e il negozio di abbigliamento Antonia Valente, rispettivamente in via Borsieri 24 e 27.

Come da tradizione, ad affiancare lo shopping ci sarà un circuito di attività conviviali, culturali e di intrattenimento a partire dalle 18.30 e fino alle 24. In particolare, lungo le strade del quartiere si svolgerà l’esibizione itinerante dei MITOKA SAMBA, storico ensemble di percussioni brasiliane attivo a Milano (e non solo) da circa vent’anni. Inutile dire che l’aria di festa sarà assicurata e tutti i cittadini saranno invitati a “scendere in strada” e partecipare alla giornata a tempo di samba e batucada!

La “NOTTE LILLA” è un evento ideato e promosso da Associazione Isola Revel del Distretto Isola, con il supporto di AH-UM, che dal 2010 dà vita nel quartiere, con cadenza annuale, all’«AH-UM Milano Jazz Festival», primo festival a carattere territoriale della città. Nel corso degli anni DISTRETTO ISOLA e AH-UM hanno organizzato diverse manifestazioni, tra cui il «Il Giovedì all’Isola», «Un giorno da marciapiede», «Isola Jazz Club» e «Bossanova Milanese», con l’obiettivo di sviluppare il senso di socialità a tutti i livelli e proponendo buona musica ed eventi culturali alla portata di tutti.

Il motto che lega queste manifestazioni – e che sta alla base della filosofia di AH-UM – è sempre lo stesso: CULTURA È DIVERTIMENTO. Il fine è quello di sperimentare un sistema di “isole pedonali temporanee” in luoghi significativi per la vita, lo sviluppo e la valorizzazione dell’Isola, a favore di una socialità basata sulla condivisione di attività culturali, musicali, artistiche e ricreative di alto profilo, oltre a promuovere forme di turismo “di vicinato” e di cultura “a portata di mano”, a beneficio della città nel suo complesso e dei suoi abitanti.

Il programma dettagliato della manifestazione viene aggiornato di ora in ora su Facebook all’indirizzo: https://www.facebook.com/events/2148798932003138/

Redazione