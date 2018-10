DESIGN. LA CULTURA DEL PROGETTO TORNA PROTAGONISTA IN CITTÀ CON LA FALL DESIGN WEEK

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2018 – Dal 12 al 21 ottobre torna la Milano Fall Design Week, l’appuntamento per gli amanti del design e dell’architettura giunto alla sua terza edizione. Saranno oltre sessanta, tra incontri, convegni, workshop, mostre e installazioni, le occasioni per discutere e confrontarsi. Fall Design Week è il palinsesto di eventi voluto dall’Amministrazione per mettere in rete gli attori della creatività, della comunicazione e del design, e per proporre ai milanesi una nuova occasione per riscoprire la cultura del progetto e della manifattura.

“La Milano Fall Design Week è un format che conferma il suo successo, per il terzo anno di seguito, grazie alla varietà di offerte e di occasioni di confronto che mettono al centro il confronto e la valorizzazione della cultura del progetto e di tutti i processi creativi”. Cosi l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Moda e Design Cristina Tajani, che prosegue: “In particolare in questa edizione vogliamo mettere a fuoco il rapporto tra design e manifattura come leve di sviluppo urbano in continuità con le azioni promosse nell’ambito del programma di lavoro Manifattura Milano”.

Il filo conduttore di questa terza edizione è il rapporto tra progettazione e manifattura, il vero tratto distintivo del Made in Italy della produzione italiana e delle nuove opportunità lavorative per i giovani. A discuterne e a confrontarsi nel corso del dibattito pubblico “Il Design incontra la Manifattura” saranno Stefano Micelli, Advisory Board di Manifattura Milano, Livia Peraldo Matton, Direttore di Elle Decor Italia – Marianna d’Ovidio, Advisory Board di Manifattura Milano – Fulvia Ramogida, Organisation in Design e Carlo Mango di Cariplo Factory – lunedì 15 ottobre dalle ore 11 alle 13 a Base in Via Bergognone 34.

Per il terzo anno Studiolabo presenta i Brera Design Days, esplorando il tema “Design your Life” attraverso 36 talk, 12 workshop, 11 mostre. Un festival pensato non solo per gli addetti ai lavori ma per l’intera città. Dal 12 al 18 ottobre nelle principali location del Brera Design District si alterneranno oltre 150 ospiti; molti saranno gli argomenti trattati tra cui il Design Thinking, la Manifattura, il Service Design, le Politiche urbane, il Coding e la Grafica.

Immancabile l’appuntamento ADI Design Index 2018 che dal 15 al 21 ottobre, al Museo della Scienza e della Tecnica, vedrà protagonisti i migliori prodotti di design lanciati nel corso del 2018: dall’arredamento ai mezzi di trasporto, dagli strumenti per il lavoro ai materiali innovativi, dagli oggetti personali alla grafica. I prodotti fanno parte della preselezione per il prossimo premio Compasso d’Oro ADI, il più celebre premio del design italiano.

Presente anche Elle Decor Grand Hotel a Palazzo Morando dal 6 al 22 ottobre con l’installazione ispirata alle Citta Invisibili di Italo Calvino e realizzata dallo studio internazionale Neri&Hu Design and Research Office che con “Invisible Room” dà origine a nove nuovi modi di intendere e vivere l’hotel e l’ospitalità. Dalla lounge popolata da verde indoor al ristorante per un ideale banchetto collettivo, passando dalla suite affacciata sulla via alla sala cinema, dove sedersi come si usava nei cortili cinesi o sulle aie delle fattorie lombarde.

La Fall design week sarà anche l’occasione per premiare i giovani studenti del Politecnico di Milano che durante il Fuorisalone 2018 hanno partecipato al concorso “Homexperience – gli spazi dell’abitare tra sogno e progetto ”, progettando e realizzando i percorsi espositivi dello stand Bellosta Rubinetterie in occasione dell’ultimo Salone del Mobile. Ai vincitori una borsa di studio del valore di 3 mila euro, la premiazione avverrà il 18 ottobre.

Sempre gli studenti del Politecnico saranno i protagonisti, all’interno del Mercato Comunale Coperto di Viale Monza, con #progettoistantaneo: 50 ragazzi schizzeranno sul posto “live” le loro idee per una nuova visione degli spazi del mercato con l’obiettivo di sviluppare scenari progettuali che si aprano anche al quartiere, ospitando, ad esempio, la Radio di zona, un Living Lab e altre attività. Gli elaborati svolti nella giornata del 18 rimarranno esposti, presso il mercato fino al 22 ottobre.

Tra i protagonisti della settimana anche “Mio Cugino”, il makerspace di via Argelati 35 che il 18 ottobre aprirà i suoi spazi con l’Open day “Il Cugino che cercavi per realizzare le tue idee”. Per l’occasione verranno illustrati gli ultimi progetti realizzati dal concept alla produzione con dimostrazioni di taglio laser, stampa 3D e fresatura.

In Piazza Beccaria spazio ai temi della bioarchitettura con “Biosphera 3.0 – Equilibrium” che presenta un convegno sul benessere abitativo e un modulo abitativo itinerante realizzato con legno certificato PEFC capace di soddisfare tutti i massimi requisiti di efficienza energetica. Il modulo è visitabile del pubblico dall’11 al 14 ottobre.

Anche la Fabbrica del Vapore, uno dei simboli della creatività cittadina, sarà tra le location della Milano Fall Design Week nel corso della quale ospita una selezione di design esordienti all’interno degli spazi di Mostrami Factory.

La creatività troverà spazio anche Cascina Cuccagna con un incontro che apre un dibattito e una riflessione sulla settimana del design a Milano e sui risultati ottenuti dall’evento De Rerum Natura che si è svolto proprio in Cascina lo scorso aprile. Per l’occasione Cascina Cuccagna e Matteo Ragni Design Studio rilanceranno la collaborazione anche per il 2019 e sveleranno il tema della nuova Design Week in Cascina.

Tutte le informazioni su eventi e appuntamenti della terza edizione della Milano Fall Design Week sono disponibili sul portale del Comune di Milano e su www.yesmilano.it

Redazione