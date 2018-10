SVINCOLO AUTOSTRADALE PIEVE ALBIGNOLA (PAVIA), PIANI: PLAUDO A RISOLUZIONE CONSIGLIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 ottobre 2018 – “Ringrazio il presidente della V

Commissione ‘Territorio e Infrastrutture’ e tutto il Consiglio,

per avere recepito una forte istanza territoriale, che cerca di

collegare la Lomellina e il Pavese, a nord, con l’Oltrepo, a

sud, con strutture piu’ idonee e funzionali, che riducano anche i

rischi connessi alla situazione attuale”. Cosi’ l’assessore alle

Politiche per la famiglia, Genitorialita’ e Pari Opportunita’ di

Regione Lombardia Silvia Piani ha espresso la propria

soddisfazione per l’approvazione, appena avvenuta,

all’unanimita’, nell’Aula del Consiglio regionale lombardo, della

risoluzione che invita la Giunta ad avviare l’iter necessario

alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale a Pieve

Albignola e delle opere stradali necessarie.

“Superare il problema della fatiscenza dei ponti e, per alcuni

manufatti, della inibizione al loro uso per il traffico

superiore a 30 tonnellate, con limitazioni anche a quello

leggero – ha concluso – costituisce un impulso al rilancio del

territorio, una diminuzione dei danni alle imprese e dei disagi

ai semplici cittadini”.

Redazione