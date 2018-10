GIORNATA MONDIALE SALUTE MENTALE, GALLERA: REGIONE IN CAMPO A SOSTEGNO DI PROGETTI CONCRETI SUL TERRITORIO

(mi-lorenteggio.com) Cinisello Balsamo/MI, 10 ottobre 2018 – “Investire risorse per

rendere confortevole un luogo che possa accogliere e

accompagnare nel percorso di vita persone con problemi di salute

mentale e’ segno della grande attenzione di Regione Lombardia per

la psichiatria. Il nuovo centro diurno del dipartimento di

salute mentale di Cinisello Balsamo che ha fatto della

riabilitazione il suo fiore all’occhiello dimostra che

l’eccellenza sanitaria lombarda non e’ fatta solo di grandi

ospedali e tecnologie avanzate, ma anche di piccoli centri sul

territorio. Un centro che svolge importanti attivita’

terapeutiche personalizzate ma che si dedica con grande passione

alla presa in carico del paziente a 360 gradi anche attraverso

percorsi di formazione e inserimento lavorativo”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera che, in occasione della giornata mondiale della

salute mentale, ha visitato il nuovo centro diurno dedicato ai

pazienti affetti da problemi di salute mentale a Cinisello

Balsamo. Il centro che fa capo al Dipartimento di Salute Mentale

e delle Dipendenze dell’Ospedale Bassini in convenzione con il

Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli Studi

di Milano – Bicocca, e’ una struttura semiresidenziale

territoriale con funzioni terapeutico riabilitative che accoglie

pazienti, gia’ in carico ai CPS, residenti nei comuni di

Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano, dal lunedi’ al

sabato dalle 9.00 alle 17.00.

COLLABORAZIONE VIRTUOSA REGIONE/COMUNE – “Il Centro Diurno – ha

spiegato Gallera – e’ frutto di una collaborazione virtuosa tra

la Regione e il Comune che ha messo a disposizione a canone

ridotto un edificio di sua proprieta’ in via Leonardo da Vinci,

mentre ASST Nord Milano con una spesa di circa 220.000 euro, si

e’ occupata della ristrutturazione della nuova sede. Un grazie

particolare va anche alle Associazioni di volontariato che

supportano il centro per la realizzazione di molte attivita’ e

progetti”.

PERCORSI DI INSERIMENTO E MANTENIMENTO OPERATIVO – “Una bella

realta’ – ha sottolineato l’assessore – che si prende cura, sul

territorio, delle fragilita’ attraverso una equipe di

professionisti multidisciplinare composta da psichiatra,

psicologo, un coordinatore, quattro terapeuti delle

riabilitazione/educatori, infermiere oltre ai consulenti Maestri

d’arte, in base ad un Programma Terapeutico Riabilitativo

personalizzato. Oltre alle attivita’ di riabilitazione il centro

offre percorsi di inserimento e mantenimento lavorativo per gli

utenti presi in carico nei CPS, attraverso un gruppo di

specialisti che valuta, progetta ed eroga percorsi di

inserimento lavorativo, attiva tirocini terapeutici, supporta

l’attivita’ lavorativa e individua percorsi di formazione”.

LA STRUTTURA – La struttura e’ dotata di un ampio spazio atrio

(utilizzabile per le attivita’ terapeutico-riabilitative), due

laboratori dedicati per attivita’ di gruppo e artistiche, un

locale visita e colloqui, tre uffici amministrativi, sala da

pranzo e cucina (parte integrante del progetto terapeutico), e

un ampio giardino. Sono quasi venti le attivita’ previste, dal

gruppo orto-giardinaggio a quello di psico-educazione

dell’ansia, dalla musicoterapia alla palestra, dalla danza

terapia a gruppo di terapia psicologica integrata.

Nel corso del 2017, nella vecchia struttura di via S. Denise,

gli utenti che hanno ricevuto almeno una prestazione sono stati

94 (per un totale di 4.998 presenze semiresidenziali). Le

attivita’ di gruppo sono state 1.320. Gli interventi territoriali

rivolti al singolo utente (interventi individuali su abilita’ di

base, sociali, di risocializzazione, ecc.) sono stati 1.471 di

cui 1275 in sede, 126 in altra sede e 62 al domicilio.

