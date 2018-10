PONTE SAN MICHELE DI PADERNO, TERZI: BENE SCELTA MINISTRO TONINELLI DI NOMINARE COMMISSARIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2018 – “Sono lieta del fatto che il ministro

Toninelli abbia raccolto l’istanza che io e i parlamentari di

della maggioranza di Governo gli abbiamo sottoposto durante

l’incontro di martedi’ al Ministero”. Cosi’ l’assessore alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile della Regione

Lombardia Claudia Maria Terzi commenta l’annuncio del ministro

Toninelli di nominare un commissario straordinario per il Ponte

San Michele.

FONDAMENTALE PARTIRE RAPIDAMENTE – “Ho richiamato pubblicamente

piu’ volte la necessita’ di un commissario per i lavori al Ponte

San Michele – precisa l’assessore -, in modo da contenere i

tempi relativi agli iter autorizzativi e burocratici e partire

quanto prima con gli interventi di manutenzione straordinaria”.

TERRITORI IN SOFFERENZA – “I territori interessati stanno

soffrendo – prosegue l’assessore Terzi – ed e’ fondamentale dare

risposte celeri ed efficaci, rimediando alle inefficienze e alle

lungaggini che ci hanno portato in questa situazione non

accettabile”.

“Ora aspettiamo di sapere ufficialmente chi sara’ il commissario

– conclude – e quali saranno nel dettaglio i suoi poteri e le

sue prerogative”.

Redazione