Lombardia. Comitato tecnico-scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie: riconfermata Emanuela Piantadosi, Presidente Associazione Vittime del Dovere

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 ottobre 2018 – Con 62 voti favorevoli il Consiglio regionale della Lombardia, ha confermato Emanuela Piantadosi, Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere, quale componente del Comitato tecnico-scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie. “Sono onorata per la fiducia che mi è stata rinnovata. – ha commentato Emanuela Piantadosi – Molto è già stato intrapreso dal precedente comitato che ha inaugurato un percorso impegnativo e sfidante, ma tanto dovrà essere portato avanti. Sono certa che, con il prezioso contributo dei miei colleghi e con la guida del Prof. Nando Dalla Chiesa, sapremo affiancare con determinazione la commissione Antimafia presieduta dalla Dott.ssa Monica Forte, che con entusiasmo ha iniziato il suo incarico particolarmente delicato in una Regione che da sempre è pioniera di nuovi percorsi e nuove strategie di intervento in tutti gli ambiti della vita sociale. E’ ormai acclarato che in Lombardia la criminalità organizzata abbia messo solide radici considerando l’operosità e la ricchezza del territorio, pertanto è necessaria altrettanta capacità di prevenzione, analisi e contrasto.

La nomina per questo ruolo conferma l’apprezzamento per l’operato svolto dalla nostra Associazione nell’ambito della promozione della cultura della legalità con i nostri progetti interforze, che ogni anno vedono coinvolti migliaia di ragazzi delle scuole su tutto il territorio nazionale, unitamente all’attività a livello istituzionale con partecipazioni, redazione di relazioni indirizzate agli uffici legislativi ministeriali, la partecipazione ad audizioni parlamentari, la stesura di interrogazioni e proposte di legge, l’organizzazione di convegni, eventi e dibattiti relativamente a temi di legalità, di certezza della pena, e di contrasto alla criminalità. Come vittima ho subito sulla mia pelle la ferocia della delinquenza, pertanto la motivazione personale, unita alla responsabilità nuovamente accordata, rappresentano una leva importante per operare con consapevolezza ed efficacia”. Il Comitato è un organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della commissione consiliare speciale “Antimafia”, nonché degli altri organismi consiliari;

redige una relazione annuale sull’attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale; predispone documentazione sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del Consiglio Regionale.

E’ composto da sette componenti: cinque, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale; un componente designato dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche; un componente designato dall’Assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità. I componenti del Comitato tecnico-scientifico (la loro partecipazione è a titolo gratuito), devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo, nonché della promozione della legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Il Comitato è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 2 / 29 aprile 2016 e si è insediato il 18 maggio 2016. (tratto da http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/cerca?testo=comitato+tecnico+scient ifico).

