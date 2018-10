INAUGURATA “ALTA QUOTA 2018”: PER TRE GIORNI BERGAMO CAPITALE LOMBARDA DELLA MONTAGNA

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 12 ottobre 2018 – Ha preso il via venerdì pomeriggio alla Fiera di Bergamo la 15a edizione di Alta Quota, la manifestazione di Promoberg che porta in città la Montagna e le attività sportive outdoor. Subito affollati gli stand allestiti da 120 imprese che hanno portato in fiera 170 brand tra i più noti del mercato. Già movimentata anche l’area esterna del padiglione “A” dove sono allestite oltre una decina di aree per attività e discipline outdoor, come sempre a disposizione del pubblico gratuitamente.

La kermesse è protagonista sino a domenica 14 ottobre (compresa) e rafforza il format che l’ha resa un appuntamento di riferimento per tutto il Nord Italia.

Alla cerimonia d’inaugurazione sono intervenuti: Luigi Trigona, Segretario Generale Promoberg; Laura Magoni, assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing Territoriale; Leyla Ciagà, assessore all’Ambiente, Politiche energetiche e Verde pubblico del Comune di Bergamo; Giuseppe Venuti, Responsabile Marketing territoriale Provincia di Bergamo e consigliere di VisitBergamo. Che Alta Quota sia l’evento più importante per il sistema montano l’hanno sottolineato anche le altre autorità che hanno preso brevemente la parola: la senatrice Alessandra Gallone, il presidente di Uniacque Paolo Franco, il presidente del Cai Bergamo Paolo Valoti, il presidente dell’Ana Bergamo Giovanni Ferrari, il consigliere nazionale dell’Ana Carlo Macalli, e Alessio Cavicchioli, colonnello a capo del 4° reggimento Ranger di Verona.

Trigona ha ribadito “il ruolo di riferimento della manifestazione per tutta la filiera e il grande pubblico di sportivi e appassionati. Per tale motivo, pur con uno sforzo organizzativo davvero notevole, Promoberg ha confermato per l’intera durata della manifestazione l’ingresso gratuito”. Una grande opportunità messa in campo grazie anche al sostegno dei main sponsor UBI Banca, Credito Bergamasco Banco BPM e dei partner Regione Lombardia, inLombardia e Camera di Commercio di Bergamo.

L’ex campionessa di sci con diversi podi mondiali conquistati negli anni ‘90 ha detto di “sentirsi doppiamente a casa ad Alta Quota, perché Selvino è a due passi” e perché, ha proseguito la Magoni, “ho sempre frequentato la manifestazione sin dal suo esordio. Oggi Alta Quota è l’appuntamento più importante del settore – ha concluso la Magoni -, perché sa riunire le varie realtà e promuovere nel migliore dei modi un sistema che si è trasformato molto negli ultimi anni”. Ciagà ha parlato dell’importanza “di mettere al centro i temi ambientali, per una nuova cultura ecosostenibile”, mentre Venuti ha ribadito che “solo unendo le forze si posso raggiungere risultati importanti. Bergamo sta vivendo un periodo straordinario a livello turistico, e ciò vale anche per quello montano”.

All’area espositiva al coperto con tutte le proposte utili per qualsiasi stagione e attività si somma il nutrito calendario di eventi collaterali. La grande novità di quest’anno si chiama “Alta Quota Trail”, ed è un nuovo “pacchetto” di iniziative dedicato al trail running, la corsa in montagna. Altro dato significativo riguarda l’aumento delle nazioni straniere rappresentate, che passano dalle tre dello scorso anno alle cinque di questa edizione: Francia, Austria, Svizzera, Svezia e Repubblica Ceca, che, al pari di quelle italiane, propongono le novità e le migliori offerte vacanze per la stagione invernale. Ciò conferma la manifestazione quale primo marketplace del turismo “bianco” nel periodo autunnale. Numerosi anche gli incontri con i protagonisti della montagna (non solo sportivi ma anche esperti di diversi settori legati allo sport, alla montagna e al turismo) e delle discipline outdoor in programma durante tutto il weekend.

Per visionare il programma completo degli eventi, collegarsi al sito della manifestazione: www.alta-quota.it. Orari di apertura: Venerdì 12 ottobre, 15 – 22. Sabato 13 e domenica 14 ottobre, 10 – 20. Ingresso gratuito, parcheggio 3 euro (forfait giornaliero).

Alla cerimonia di apertura della rassegna e’ intervenuta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, marketingterritoriale e Moda.

“Da sportiva e campionessa di sci sono particolarmente orgogliosa di celebrare un evento che permette alla mia Bergamo di diventare in questi giorni la capitale della montagna inLombardia. Come assessore – ha detto Magoni – sono qui atestimoniare l’impegno delle istituzioni, insieme ai territori,

per presentare al pubblico e ai professionisti del settore le numerose e suggestive destinazioni di montagna che richiamano

ogni anno migliaia di turisti e appassionati da tutto il mondo”.

“L’obiettivo di Regione Lombardia – ha continuato Lara Magoni – e’ potenziare il turismo d’alta quota, valorizzando quei punti di forza che possono rendere le nostre montagne attrattive tutto l’anno, dalle attivita’ all’aria aperta alle bellezze paesaggistiche ed ambientali, sino all’enogastronomia e allo sport in liberta’, come il cicloturismo e lo sci. E la montagnaper Regione Lombardia e’ fondamentale, oggi come non mai, vista la candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Sono certa che saremo in grado di portare avanti una sfida che ci vede tutti protagonisti con la capacita’ e la professionalita’ che le nostre istituzioni hanno piu’ volte dimostrato”.

“Le Olimpiadi – ha rimarcato l’assessore Magoni – saranno un’occasione eccezionale per dare il giusto risalto alle nostre montagne e per far lievitare i flussi turistici lungo tuttol’arco alpino dalle Alpi alle Prealpi, dalla Valtellina alla Valchiavenna fino alle valli bergamasche, bresciane e dell’Alto

Lario”.

“Oggi nella veste di assessore regionale al Turismo e al marketing territoriale – ha concluso Lara Magoni – sposo con estrema convinzione questa nuova e stimolante avventura perche’ potra’ essere un volano formidabile per la promozione della nostra Lombardia. E’ un’occasione da non perdere, e’ una

opportunita’ per sostenere fin da ora la filiera turistica della montagna. Regione Lombardia c’e'”.

